Chile recondujo 4.027 migrantes irregulares hacia Bolivia en 2025

El Servicio Nacional de Migraciones expuso que, desde el 28 de marzo de 2025 hasta el 31 de enero de 2026, 4.027 extranjeros en situación irregular fueron reconducidos hacia Bolivia por el paso fronterizo de Colchane.

El 27 de febrero de 2025, la entonces ministra del Interior, Carolina Tohá, firmó el acuerdo de reconducción de migrantes irregulares desde Chile hacia el país andino, que hasta ese momento se había negado a alcanzar un acuerdo con Chile para recibir a ciudadanos extranjeros que provenían desde su territorio.

El mecanismo fue establecido en la legislación nacional tras la entrada en vigencia de la Ley de Extranjería y Migración, que se puso en marcha en 2022. En concreto, desde que un migrante en situación irregular es detectado ingresando por un paso no habilitado, es conducido hacia el país de origen. Hasta el año pasado, solo Perú y Argentina aceptaron el proceso.

De esa forma, en el último informe del Servicio Nacional de Migraciones se dio cuenta que 4.027 extranjeros fueron reconducidos, de los que 1.812 (44,9%) corresponde a ciudadanos venezolanos, seguidos por los bolivianos con 1.681 casos, lo que representa el 41,7% del total de personas reconducidas hacia el país altiplánico, publicó La Tercera.

Chile y Bolivia, para destrabar el acuerdo, llegaron a consenso en materia de transporte, tramitación expedita de visas de trabajo, acuerdo para los habitantes de la zona fronteriza y la autorización de modificaciones al oleoducto boliviano hacia el país.

El reporte final del Servicio Nacional de Migraciones, liderado durante 2022-2026 por Luis Thayer, consignó: "Durante las primeras semanas de implementación se acordó realizar una fase de marcha blanca en que se reconducía un máximo de 10 personas de terceros países por día; actualmente se reconduce un volumen de 40 personas diarias o su equivalente semanal, atendiendo el hecho de que diariamente se detectan menos de esa cantidad de personas.

19.201 migrantes reconducidos desde 2022

A nivel nacional, desde el 2022 se han reconducido a 19.201 extranjeros en situación irregular que intentaron ingresar al país. Durante el 2025, se alcanzó a 5.057 personas reconducidas, 19% más que en 2024 cuando se llegó a 4.235. El récord se alcanzó en 2023, cuando se recondujeron 6.543 migrantes irregulares.

Las cifras, señaló Thayer, "muestran la eficacia que tiene esta herramienta para mejorar la gestión de la frontera. Son 20.000 personas que no han podido entrar a nuestro país y que fueron reconducidas al país de donde provenían porque intentaron ingresar de manera irregular, y por lo tanto es una herramienta que es efectiva y que da resultados".

En esa línea, el exdirector afirmó que el acuerdo con Bolivia tuvo efectos positivos en la materia, además de que "el 2024 entra en vigencia una norma que establece que el área de reconducción no es la línea fronteriza, sino que son 10 kilómetros al interior del país, desde la línea fronteriza. La ampliación de esta zona de reconducción permitió también ampliar el volumen de personas que son objeto de este tipo de procedimientos".

No obstante, el exsubsecretario del Interior y director ejecutivo de Pivotes, Juan Francisco Galli, celebró el acuerdo, pero criticó que "las cifras de reconducción son bajas, particularmente considerando que menos del 60% de los ciudadanos extranjeros reconducidos son nacionales no bolivianos".

"El problema debe abordarse en el origen de la migración y ser insistentes en la necesidad de que el ingreso a nuestro país se haga de manera regular", aseguró.

El Gobierno de José Antonio Kast puso urgencia al proyecto de ley que tipifica como delito el ingreso irregular al país. Aunque se deberá preferir siempre la reconducción, en el caso de ser detenida la persona enfrentará un proceso penal que podría terminar en una condena de hasta 540 días de cárcel.

"La penalización del ingreso clandestino requiere de un estudio acabado para evitar que se repitan los problemas que existían antes de la vigencia de la nueva ley de migración", dijo Galli.

Por su parte, Thayer apuntó que "si es que no hay un imperativo legal que lo mandate, que lo haga obligatorio a todo evento, lo más probable es que baje el volumen de reconducciones y se termine por penalizar y judicializar todo ingreso irregular. En este mismo sentido, creo que es un error poner a las policías y a las Fuerzas Armadas, que son las encargadas de materializar las reconducciones, en esta incertidumbre y en esta ambigüedad jurídica".