Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago32.0°
Humedad21%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Relaciones Exteriores | Bolivia

Chile y Bolivia acuerdan exención de visas para autoridades, en nueva señal de mejora de relaciones

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

Portadores de pasaportes diplomáticos y oficiales podrán viajar sin visado entre ambos países, que no tienen diálogo de nivel de embajadores desde 1962.

La medida se anunció en la antesala de la asunción de José Antonio Kast, a la que asistirá el presidente Rodrigo Paz.

Chile y Bolivia acuerdan exención de visas para autoridades, en nueva señal de mejora de relaciones
 Cancillería Chile (referencial)

La medida es vista como una señal de acercamiento en medio de una relación marcada por la histórica demanda marítima boliviana.

contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Bolivia y Chile pusieron en vigor un acuerdo bilateral que establece la exención mutua de visados y permisos de residencia oficial para portadores de pasaportes diplomáticos y oficiales, según informó la Cancillería boliviana.

El convenio permitirá que autoridades y funcionarios de ambos Estados que viajen por motivos oficiales puedan ingresar al territorio del otro país sin necesidad de tramitar una visa ni permisos especiales de residencia.

De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores boliviano, la medida busca facilitar los desplazamientos oficiales, fortalecer el contacto directo entre autoridades e instituciones y dinamizar el diálogo político y la cooperación bilateral en ámbitos de interés común.

La Cancillería sostuvo además que la entrada en vigor del acuerdo constituye "una señal positiva" dentro del proceso de acercamiento entre ambos países, orientado a mejorar la comunicación, la coordinación institucional y la agenda de trabajo conjunta.

La medida se produce en un contexto particular en las relaciones bilaterales: Bolivia y Chile no mantienen relaciones diplomáticas a nivel de embajadores desde 1962 —con un breve paréntesis entre 1975 y 1978— debido a la histórica reclamación marítima boliviana, aunque ambos países mantienen consulados generales en La Paz y Santiago.

En noviembre pasado, el Presidente Gabriel Boric, asistió a la investidura del mandatario boliviano, Rodrigo Paz, en el que fue el primer encuentro entre jefes de Estado de ambos países en 19 años.

Paz, por su parte, tiene previsto asistir esta semana a la investidura del presidente electo chileno, José Antonio Kast, y ha manifestado en diversas ocasiones su intención de avanzar en una relación centrada en la cooperación económica y comercial, sin abandonar la aspiración marítima de Bolivia.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada