Chile y Bolivia acuerdan exención de visas para autoridades, en nueva señal de mejora de relaciones

Bolivia y Chile pusieron en vigor un acuerdo bilateral que establece la exención mutua de visados y permisos de residencia oficial para portadores de pasaportes diplomáticos y oficiales, según informó la Cancillería boliviana.

El convenio permitirá que autoridades y funcionarios de ambos Estados que viajen por motivos oficiales puedan ingresar al territorio del otro país sin necesidad de tramitar una visa ni permisos especiales de residencia.

De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores boliviano, la medida busca facilitar los desplazamientos oficiales, fortalecer el contacto directo entre autoridades e instituciones y dinamizar el diálogo político y la cooperación bilateral en ámbitos de interés común.

La Cancillería sostuvo además que la entrada en vigor del acuerdo constituye "una señal positiva" dentro del proceso de acercamiento entre ambos países, orientado a mejorar la comunicación, la coordinación institucional y la agenda de trabajo conjunta.

La medida se produce en un contexto particular en las relaciones bilaterales: Bolivia y Chile no mantienen relaciones diplomáticas a nivel de embajadores desde 1962 —con un breve paréntesis entre 1975 y 1978— debido a la histórica reclamación marítima boliviana, aunque ambos países mantienen consulados generales en La Paz y Santiago.

En noviembre pasado, el Presidente Gabriel Boric, asistió a la investidura del mandatario boliviano, Rodrigo Paz, en el que fue el primer encuentro entre jefes de Estado de ambos países en 19 años.

Paz, por su parte, tiene previsto asistir esta semana a la investidura del presidente electo chileno, José Antonio Kast, y ha manifestado en diversas ocasiones su intención de avanzar en una relación centrada en la cooperación económica y comercial, sin abandonar la aspiración marítima de Bolivia.