García Linera propone una "nueva agenda de diálogo" entre Bolivia y Chile

Una "nueva agenda de diálogo" con temas como el litio y la "integración continental" deben ser prioritarios para una nueva etapa de la relación entre Bolivia y Chile, afirmó el ex vicepresidente boliviano Álvaro García Linera (2006-2019), a quien el Presidente electo, Gabriel Boric, ve como referente intelectual y político.

García Linera aseveró en una entrevista a EFE que "resolver los temas pendientes es una mirada que no va a ayudar a ninguno de los países", por lo que consideró que es necesario que Bolivia y Chile avancen "en temas nuevos de urgencia".

"Hay que acercarse y hay que conversar", puesto que "una renovada agenda de diálogo entre Chile y Bolivia tiene que ir por el lado de los procesos de integración continental", añadió el ex vicepresidente.

La explotación del recurso del litio fue un ejemplo de lo anterior, ante el dilema de "comportarnos como países solos" o "actuar como un gran consorcio continental" que fije "prioridades, precios y procesos de industrialización local". "Pueden haber otros temas, tenemos que tener la suficiente creatividad", remarcó.

LA ERA DE BORIC

Para García Linera, con la llegada de Boric a la Presidencia tras "el gran levantamiento de 2019" se abre la posibilidad de realizar "grandes cambios", algo que no pasó con los Gobiernos de la Concertación, pese que tuvo integrantes socialistas y comunistas.

"La Concertación jamás se propuso grandes transformaciones y si alguien esperaba algo más de la Concertación fue ingenuo", dijo.

"Una sociedad chilena movilizada en los siguientes años puede marcar la gestión de un Gobierno más radical. Una sociedad chilena menos movilizada en los siguientes años, puede marcar la gestión de un Gobierno más moderado. Esa es nuestra experiencia", añadió.

En ese sentido, García Linera consideró que existen dos niveles eficientes para dar paso a esos cambios: "acción colectiva y decisionismo gubernamental", por lo que el Gobierno de Boric "tendría que ser lo que la sociedad movilizada vaya marcando".

Además, anticipó que en Chile, tal como "está pasando en todo el mundo", hay un desplazamiento de posiciones de centro-derecha "hacia la extrema derecha" y que eso va a complicar la decisión de cualquier Gobierno, incluido el que le tocará presidir a Boric.

REFERENTE INTELECTUAL Y POLÍTICO

García Linera, uno de los invitados especiales al cambio de mando del próximo viernes, dijo que está dispuesto a "contribuir humildemente con sus conocimientos", al ser consultado sobre una eventual asesoría a Boric.

"Para mí ha sido un honor que él me haya mencionado (...) No me lo esperaba, por supuesto, y he mantenido un silencio agradecido todo este tiempo", señaló sobre las declaraciones de Boric asegurando que es un referente intelectual y político.

El único encuentro entre ambos se produjo alrededor de 2015, cuando García Linera fue a Chile a dictar una conferencia sobre el proceso constituyente de Bolivia y al final hubo saludos e intercambios de preguntas en las que participaron Boric, Camila Vallejos, entre otros líderes jóvenes chilenos.

Cabe destacar que ambos países no tienen relaciones diplomáticas a nivel de embajadores desde 1978 y en la última década atravesaron por tensiones debido a la demanda que Bolivia planteó en 2013 ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, que determinó en 2018 que Chile no tiene la obligación de negociar con La Plaz que el país altiplánico tenga una salida soberana al mar.