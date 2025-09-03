Chile tiene nuevos embajadores en Suiza y la OEA

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó este miércoles la designación de nuevos embajadores chilenos ante Suiza y la Organización de Estados Americanos.

Según detalló la Cancillería, la representación nacional en Suiza recayó en Carla Serazzi, quien hasta ahora se desempeñaba como jefa de la División de Asuntos Multilaterales del Ministerio.

Serazzi es periodista de la Universidad Católica del Norte de Antofagasta y egresada de la Academia Diplomática Andrés Bello. Posee un máster en Administración Pública de la John F. Kennedy School of Government en la Universidad de Harvard, y es egresada del Magíster en Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Ha sido embajadora de Chile en Irlanda y cumplido funciones en la Misión Permanente de Chile ante las Naciones Unidas, en Nueva York; y en la Misión Permanente de Chile ante la Organización de Estados Americanos, en Washington DC.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Consulado de Chile en Berna (@consuladochileenberna)

El abogado Tomás Pascual, que hasta ahora ejercía como jefe de la División de Derechos Humanos de la Cancillería, fue designado como representante permanente de Chile ante la OEA.

Pascual es titulado de la Universidad de Chile y posee un máster en derecho internacional de los derechos humanos en la London School of Economics and Political Science.

También es diplomado del Programa de Estudios Avanzados en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la American University (Washington), y "es especialista en (...) derechos humanos, movilidad humana y sistema de justicia penal, con experiencia en litigación penal en causas sobre graves violaciones a los derechos humanos en Chile; tramitación de proyectos de ley; coordinación y consultoría de proyectos con organismos internacionales", entre otros asuntos, detalló el Gobierno en un comunicado.

Ascenso de la jefa de Asuntos de Género

Se informó, finalmente, el ascenso al grado de embajadora de la periodista Andrea Droppelmann, jefa de la recientemente creada División de Asuntos de Género del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Anteriormente se desempeñó como consejera y jefa de Cancillería en la Embajada de Chile en Canadá. También fue cónsul en Estocolmo y cumplió funciones en la Embajada de Chile en Japón.

Además, ha sido subdirectora de la División de Asuntos Multilaterales, jefa del Departamento de Servicio Exterior de la División de Gestión de Personas, y se ha desempeñado en el gabinete del director general de Política Exterior y en la Dirección de Planificación.

Droppelmann es periodista y licenciada en Comunicación Social de la Universidad Diego Portales y egresada de la Academia Diplomática Andrés Bello. Tiene un magíster en relaciones internacionales y comunicación de la Universidad Complutense de Madrid.