Chileno de origen palestino relató "deportación sin razón alguna" desde Israel

El chileno de origen palestino Samy Hussein acusó que fue deportado por Israel "sin razón alguna", cuando llegó a ese paíes para visitar la ciudad de Beit Jala y conocer a parte de su familia.

Según relató, al arriba a Tel Aviv fue escaneado su pasaporte, indicándosele que debía pasar a un control policial, pese a que el amigo -también chileno- con que viajaba pasó sin problemas el control migratorio.

"Les di el nombre de mi padre y mi abuelo, ellos me lo pidieron y les dije que no conocía a mi abuelo en persona, solo conocía a mi tía por Skype y que es primera vez que vengo a esta ciudad, ando de vacaciones por Europa y como estaba a 5 horas de Tel Aviv quise pasar a conocer a mi familia, como cualquier persona normal, pero tampoco me creyeron", relató.

Según Hussein, "me preguntaron dos veces si he hecho terrorismo, y dónde estaba mi pasaporte jordano que se los mostrará, el cual no tengo".

"Les dije soy ciudadano chileno, luego siguieron en lo mismo que les diga la verdad, que ellos no eran estúpidos, que yo les estaba mintiendo, que ellos ya sabían a qué venía. También les comenté que tenía una amiga, que podría salir con ella a conocer también y parientes de mi cuñado, les di sus nombres, los buscaron en la base de datos de su computador y me preguntaron si eran ellos, que si su esposo se llamaba así... les dije que sí, incluso les dije 'ahí está su Whatsapp, si quieren la llamo', pero no hubo caso, seguían en lo mismo, prácticamente querían que les dijera que venía a hacer terrorismo", agregó.

Además, le revisaron sus mensajes en la aplicación de mensajería, así como su cuenta en Instagram; para luego ser derivado a otro control, donde se le reiteraron las preguntas, junto a amenazas como "te vas a ir preso".

Finalmente, Israel le entregó un documento en que lo catalogan como "no admisible y deportado", agregando los oficiales que no podría entrar durante 10 años a Tel Aviv.

"Me llevaron a un centro de detención con más gente, estuve desde las 22:00 hasta 12:00 del otro día, había más gente detenida también, tuve suerte que había pasaje para el otro día temprano, ya no quería seguir ahí. Te tratan como si fueras terrorista o una amenaza para el país", resumió.

Piden pronunciamiento de la canciller Urrejola

A raíz del hecho, la Comunidad Palestina de Chile dijo en comunicado que "rechaza de forma enérgica el brutal control de fronteras por parte de Israel, la potencia ocupante, que impide el desplazamiento hacia el Estado de Palestina, reconocido como tal por ChiIe".

"Como Comunidad Palestina condenamos este tipo de deportaciones hacia los chilenos de origen palestino, así como los crímenes de lesa humanidad contra el pueblo palestino, el que está sometido a constantes agresiones y la brutal segregación al vivir bajo un régimen apartheid impartido por las autoridades israelíes", añade la nota.

Por ello, "manifestamos nuestra completa solidaridad con las familias chilenas de origen palestino afectadas por este recurrente trato y control fronterizo que impide la reunificación familiar de palestinos así como la visita de turistas a Palestina", al tiempo que "hacemos un llamado a la ministra de Relaciones Exteriores del Gobierno de Chile, Antonia Urrejola, a condenar de forma clara y enérgica las deportaciones de chilenos de origen palestino y a tomar acciones para evitar este tipo de hechos".