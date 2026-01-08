Hallan cuerpos calcinados y con signos de tortura de dos presuntos chilenos en Oruro

Los cuerpos de dos hombres, presuntamente de nacionalidad chilena, fueron hallados este jueves en una zona rural de la localidad de Challapata, en la región boliviana andina de Oruro.

Los cadáveres presentaban evidentes signos de violencia y fueron encontrados al interior de un vehículo que fue consumido totalmente por las llamas, factor que ha dificultado las labores de identificación debido al avanzado estado de calcinación de los restos.

El fiscal departamental de Oruro, Aldo Morales, informó que existen fuertes indicios de que "presuntamente serían extranjeros de nacionalidad chilena, los cuales habrían sido golpeados, torturados y posteriormente asesinados".

Ante la brutalidad del crimen, el persecutor boliviano fue enfático en señalar que "se presume un ajuste de cuentas".

Actualmente, las diligencias se centran en establecer la trazabilidad del viaje de las víctimas y sus contactos en la zona. "Se está verificando en Migración cuándo habrían ingresado, la razón de su estadía y con qué personas se habrían reunido en dicha localidad", agregó Morales.