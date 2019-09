Más de 1.100 chilenos deportados en tres años: EEUU, España y Canadá lideran las cifras

"Sí, hemos notado un incremento de chilenos que están cometiendo delitos en el extranjero", aseguran desde Interpol al referirse a una preocupante cifra: 1.115 chilenos han sido deportados en los últimos tres años, 219 de ellos en el primer semestre de 2019.

De acuerdo con El Mercurio, el reporte N° 67 de la Oficina de Análisis Criminal de la Prefectura de Policía Internacional de la PDI da cuenta de las expulsiones de chilenos desde el extranjero entre 2017 y 2019: Estados Unidos encabeza la lista, con 68 casos, seguido de España (35) y Canadá (29).

Entre los motivos está la comisión de delitos, principalmente robo (251) y hurtos (119), además del tráfico de drogas (45) y homicidio (4), entre otros.

El jefe de Interpol en Chile, Ricardo Quiroz, analizó que los delitos en el extranjero "tienen que ver con la facilidad que tienen estas personas para cometerlos, muchas veces son comunidades que no están acostumbradas a enfrentar este tipo de delincuentes, no están preparadas para eso", contexto en el cual "el delincuente chileno, lamentablemente, encuentra algo muy favorable para sus pretensiones y no tiene la barrera que en Chile puede tener (seguridad)".

Asimismo, también facilita la comisión de ilícitos "la dificultad que se le puede presentar a la policía para identificar a esas personas al ser extranjeros; puede a lo mejor levantar huellas sin tener un sospechoso con quien contrastarlas".

Según el reporte de la PDI, 997 deportaciones corresponden a hombres y 117 a mujeres, y en cuanto su perfil, "son principalmente jóvenes de entre 18 y 28 años, con 432 expulsiones. Y 344 casos de adultos de entre 29 y 38 años de edad".