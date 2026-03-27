Canciller recibió al embajador de China en Chile con la asociación estratégica como agenda

El canciller Francisco Pérez-Mackenna se reunió esta semana con el embajador de China en Chile, Niu Qingbao, con quien abordó la asociación estratégica integral, informó la legación asiática.

Se trata de los primeros encuentros, de alto nivel, que sostienen ambos Gobiernos tras el cambio de mando el pasado 11 de marzo, proceso que estuvo marcado por las diferencias entre la administración de José Antonio Kast y de Gabriel Boric por el proyecto chino de cableado submarino.

Previo a la reunión realizada en Santiago, el ministro de Comercio, Wang Wentao, se reunió con la subsecretaria de Relaciones Económicas internacionales, Paula Estévez, durante la 14ª Conferencia Ministerial de la OMC.

En la oportunidad, según publicó China, ambas partes intercambiaron opiniones sobre la profundización de las relaciones económicas y comerciales entre China y Chile, así como sobre el fortalecimiento de la cooperación económica y comercial multilateral y regional.

En un comunicado, Beijing indicó que expresó su disposición a "fortalecer el diálogo amistoso con Chile, mantener la apertura mutua, intensificar la comunicación y coordinación en marcos multilaterales y bilaterales, y salvaguardar conjuntamente el multilateralismo y el libre comercio".

La subsecretaria, según la misma fuente, destacó que Chile otorga gran importancia a sus relaciones económicas y comerciales con China y manifestó su disposición a fortalecer la cooperación en áreas como comercio, inversión y tecnología.