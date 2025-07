Ubilla: Cumbre internacional debió incluir a democracias liberales

El exsubsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla (RN), cuestionó en Cooperativa la realización del encuentro "Democracia Siempre", en el que el Presidente Gabriel Boric recibió a diversos líderes progresistas en el país.

En El Primer Café, Ubilla aseveró que "la democracia hay que revitalizarla, revalorarla, hay que protegerla permanentemente, pero no es solo hoy día donde en algunos países de la región se ve fuertemente amenazada, como es el caso de Nicaragua y Venezuela, y como ha sido en gran parte del siglo XX y XXI en Cuba".

"Deberían haber estado presente, por así decirlo, democracias liberales, en el continente tenemos muchas, donde sí se comparten estos valores de fondo", lamentó.

Por su parte, el exministro Sergio Bitar (PPD) manifestó que "la reunión es muy importante, hemos visto que una gran crítica que se ha hecho en América Latina es la falta de coordinación entre los distintos gobiernos para defender los valores que, en el caso de muchos países que observan a Estados Unidos y Europa, valores que se han menospreciado. El caso de la situación del Medio Oriente es uno de ellos".

"Es bueno lo que ha hecho el Presidente Boric, yo considero que Chile tome más iniciativa (...) hay que ser cauteloso y cuidadoso, no se me escapa, pero me parece bien lo que se está haciendo", insistió.