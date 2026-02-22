Sanciones: Moreira descarta, "por ahora", repercusiones en Gobierno de Kast

El senador Iván Moreira (UDI), presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta, descartó este domingo que las sanciones de EE.UU. en contra del ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, y otros dos funcionarios de Gobierno, tendrán repercusiones en la entrante Administración del Presidente electo, José Antonio Kast.

La medida -que afecta al titular de Transportes, al subsecretario de Telecomunicaciones y un asesor por, supuestamente, "socavar la seguridad regional"- responde a la participación de estos tres funcionarios en el proyecto de cable submarino entre Chile y China, iniciativa que actualmente se encuentra en pausa.

Al respecto, el senador Moreira enfatizó que "las sanciones impuestas a Chile obedecen a una presión indebida y creo que no va a repercutir en la política exterior del futuro Gobierno, porque el ánimo es de fortalecerla".

"Además, hay un ingrediente tremendamente importante que me permite decir que no va a haber repercusiones, por ahora: porque el presidente Trump, cuando ganó el Presidente (electo) Kast, dijo que era su candidato", aseveró el parlamentario gremialista.

Expertos: "El garrote siempre está disponible"

Pese al optimismo de Moreira, analistas internacionales ven en esta acción una señal de alerta máxima. Guillermo Holzmann, académico de la Universidad de Valparaíso, explicó que EE.UU. está utilizando herramientas de presión quirúrgicas.

"Lo que hace EE.UU. es generar una advertencia concreta respecto a que el garrote siempre está disponible en diferente intensidad y en diferentes formas, y que las va a escalar según corresponda. Con Chile, en este minuto, y eso es importante considerarlo, no nos subió los aranceles al país; fue directo a las tres personas que hicieron posible eso", afirmó.

"Es decir, (EE.UU.) fue muy puntual, pero también una advertencia para el Gobierno que asume de José Antonio Kast de que, si Chile no da pasos decisivos para poder definir el tipo de relación que va a tener con EE.UU. y el tipo de presencia que va a tener China en Chile, lo que EE.UU. tiene claro es que su presencia debe ser de mayor relevancia que la de China", agregó el experto.

Por su parte, Guido Larson, docente de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, planteó que esta situación añade una carga estratégica a las futuras nominaciones de embajadores en las dos potencias mundiales, obligando a la administración de Kast a tomar decisiones.