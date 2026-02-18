Síguenos:
Tópicos: País | Relaciones Exteriores | EE.UU.

"Movimiento de Solidaridad con Cuba en Chile" negó haber llamado a protestar contra Marco Rubio

Autor: Redacción Cooperativa
El "Movimiento de Solidaridad con Cuba en Chile" negó haber convocado a movilizaciones durante el cambio de mando del 11 de marzo, a propósito de la probable visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

El Siglo, medio de comunicación oficial del Partido Comunista, publicó el martes un desmentido de un comunicado previo que había sido difundido por esa misma vía: "Desmentimos tajantemente ser los convocantes a estas actividades y manifestaciones, dado que, desde nuestro análisis, por el momento coyuntural y por la integridad y seguridad de la ciudadanía, estas acciones no proceden", señala el escrito.

"Rechazamos la autoría de esas convocatorias y desconocemos su origen, por lo que consideramos que, sindicar a nuestra organización como autora de esto, nos parece profundamente malintencionado y provocador de odio y rechazo gratuito", sentencia el "Movimiento".

Las + leídas