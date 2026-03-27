Excancilleres declararon su malestar a Pérez Mackenna por retirar apoyo a postulación de Bachelet

Diez excancilleres chilenos expresaron su malestar ante el actual ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, por la decisión del Gobierno de retirar el apoyo del Estado de Chile a la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a liderar la ONU.

Los diplomáticos -Hernán Felipe Errázuriz (RN), Roberto Ampuero (cercano a la centroderecha), José Miguel Insulza (PS), Ignacio Walker (exDC), Juan Gabriel Valdés (PS), Mariano Fernández (DC), Heraldo Muñoz (PPD), Antonia Urrejola (independiente), Alberto van Klaveren (cercano al PPD) y Alfredo Moreno (cercano a la UDI)- manifestaron su posición durante el primer Consejo de Excancilleres convocado por Pérez Mackenna en La Moneda.

Asimismo, previo al encuentro, varios de los otrora ministros publicaron una carta donde lamentaron la decisión del Gobierno y expresaron que respaldan la candidatura de la exmandataria "pensando en los principios, objetivos e intereses permanentes de nuestra política exterior con sentido de Estado".

"Le hemos expresado (al ministro Pérez Mackenna) que se ha perdido la oportunidad de dar una señal de unidad nacional, como ha ocurrido en otras instancias en el pasado, cuando Gobiernos le han dado el apoyo a candidatos o candidatas de distinto signo político pensando en Chile", dijo Heraldo Muñoz.

"Por eso hemos lamentado que ahora la candidatura de la expresidenta quede en manos de Brasil y de México, y no de Chile. Y le hemos manifestado que varios de nosotros la vamos a seguir apoyando", añadió el histórico militante PPD.

Guzmán y Piñera "jugaban con la camiseta de Chile en las ligas mayores"

Antes de participar en este encuentro, Ignacio Walker (exDC) recordó en El Primer Café de Cooperativa que "cuando es la transición a la democracia (en 1990), ¿qué hace (el asesinado exsenador de la UDI) Jaime Guzmán Errázuriz? Propone el nombre de Gabriel Valdés como presidente del Senado".

"Después, ¿qué hizo el expresidente Sebastián Piñera? Porque aquí hay precedentes: apoyó la reelección del secretario general de la OEA, José Miguel Insulza. ¿Y no hay diferencias políticas entre Guzmán y Valdés o entre Piñera e Insulza? Obviamente; pero estaban jugando con la camiseta de Chile en las ligas mayores", sostuvo.

"Chile es un país abierto al mundo que tiene un cierto soft power (poder blando) y una respetabilidad internacional. Entonces, yo lamento -más como excanciller, sino como chileno- que el Gobierno del Presidente José Antonio Kast le haya quitado el apoyo a la candidatura de Chile", expresó Walker.