Indonesia reconoce a Chile como país libre de mosca de la fruta

El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) informó que Indonesia otorgó el reconocimiento oficial a Chile como país libre de la mosca de la fruta (Ceratitis capitata), resolución que facilitará y agilizará la entrada de frutas frescas nacionales a dicho mercado asiático.

La medida representa un hito clave para el sector agrícola chileno, consolidando la condición sanitaria del país ante uno de los destinos más exigentes del Sudeste Asiático tras extensas gestiones técnicas entre ambos gobiernos.

De acuerdo con lo informado por la entidad pública, el avance responde a un trabajo técnico coordinado entre el Ministerio de Agricultura, el SAG y la Indonesian Quarantine Authority (IQA).

Al respecto, el director nacional del SAG, Domingo Rojas, subrayó que "este reconocimiento es una muy buena noticia para los productores y exportadores nacionales, porque permite agilizar el comercio y entregar mayores certezas para el ingreso de nuestra fruta a Indonesia".

Asimismo, la máxima autoridad del servicio recalcó que "para alcanzar este acuerdo ha sido fundamental el trabajo que realiza el SAG para mantener y demostrar nuestra condición de país libre de mosca de la fruta, así como la coordinación permanente con las autoridades fitosanitarias de nuestros mercados de destino".

Fin a la exigencia de tratamiento de frío en origen libre

El nuevo protocolo contempla mejoras operativas sustanciales para los cargamentos chilenos, eliminando trámites que encarecían o dilataban los tiempos logísticos de la carga.

En detalle, Rojas explicó que, "en términos concretos, el nuevo protocolo permitirá que las frutas provenientes de áreas reconocidas como libres de esta plaga puedan ingresar a Indonesia sin la exigencia de tratamiento de frío en tránsito".

"Esto simplifica el proceso exportador, reduce exigencias para los envíos y contribuye a mejorar la competitividad de nuestra fruta en este mercado", puntualizó.

Por otra parte, el acuerdo fija directrices para las frutas procedentes de comunas que presenten brotes puntuales o cuarentenas activas. En dichos casos, los envíos continuarán autorizados hacia Indonesia siempre que apliquen medidas de mitigación fitosanitaria, tales como el tratamiento de frío en tránsito.

Chile ostenta la condición de país libre de mosca de la fruta desde 1995; no obstante, para que esta ventaja se materialice en el intercambio comercial, cada mercado internacional debe homologar y validar dicho estatus conforme a su respectiva normativa interna.