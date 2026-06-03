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Tópicos: País | Región de Arica

SAG confirmó primer caso de influenza aviar en la Región de Arica y Parinacota

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
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El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) confirmó el primer caso de influenza aviar altamente patógena (IAAP) en la Región de Arica y Parinacota, correspondiente a un ejemplar de piquero (Sula variegata) encontrado en el sector de Playa Las Machas, en las cercanías del humedal Río Lluta, en la comuna de Arica.

La confirmación fue realizada por el laboratorio Lo Aguirre del SAG, tras lo cual se activaron de inmediato los protocolos sanitarios establecidos, con medidas como la intensificación de la vigilancia en el área afectada, incluyendo el catastro de aves silvestres y la búsqueda activa de ejemplares muertos o con sintomatología compatible con la enfermedad.

Actualmente, son 11 regiones las que han presentado casos del virus, entre Valparaíso y Magallanes, a lo que se suma ahora Arica y Parinacota.

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