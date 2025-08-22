Chile condena plan de asentamientos en Cisjordania por parte de Israel
Cancillería indicó que la aprobación de la medida "compromete la continuidad territorial de un futuro Estado palestino y debilita la viabilidad de la solución de dos Estados".
El proyecto del Estado judío contempla la construcción de más de 3.400 nuevas viviendas en territorio palestino.
"Chile reitera su firme compromiso con el respeto irrestricto del derecho internacional, las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas y la búsqueda de soluciones pacíficas", indicó el Gobierno.