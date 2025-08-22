Síguenos:
Tópicos: País | Relaciones Exteriores | Medio Oriente

Chile condena plan de asentamientos en Cisjordania por parte de Israel

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Cancillería indicó que la aprobación de la medida "compromete la continuidad territorial de un futuro Estado palestino y debilita la viabilidad de la solución de dos Estados".

El proyecto del Estado judío contempla la construcción de más de 3.400 nuevas viviendas en territorio palestino.

 ATON (referencial)

El Ministerio de Relaciones Exteriores condenó este viernes la reciente aprobación, por parte de las autoridades de Israel, de un plan de asentamientos en la zona denominada "E1" de Cisjordania ocupada, que contempla la construcción de más de 3.400 nuevas viviendas.

A través de un comunicado, Cancillería argumentó que la medida israelí "compromete la continuidad territorial de un futuro Estado palestino y debilita la viabilidad de la solución de dos Estados, ampliamente respaldada por la comunidad internacional como vía para alcanzar una paz duradera entre Israel y Palestina".

"Chile reitera su firme compromiso con el respeto irrestricto del derecho internacional, las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas y la búsqueda de soluciones pacíficas a las controversias", agrega la misiva.

Asimismo, la cartera hizo un llamado "a todas las partes a abstenerse de adoptar medidas unilaterales que dificulten el diálogo y el entendimiento mutuo, en beneficio de la estabilidad regional en Medio Oriente".

