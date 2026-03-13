Cristián Monckeberg: Bachelet tiene que esforzarse también por lograr el apoyo de Kast

El expresidente de Renovación Nacional Cristián Monckeberg dijo este viernes en El Primer Café que Michelle Bachelet debería hacer mayores esfuerzos por acercar posiciones con José Antonio Kast, y así asegurar el respaldo del nuevo Gobierno a su candidatura a la Secretaría General de la ONU.

Monckeberg afirmó que "el Presidente no está obligado a decir que sí o que no" a esta postulación -impulsada por la Administración de Gabriel Boric y secundada por los gobiernos de Brasil y México-, "por lo tanto, es bueno tomarse un tiempo razonable" para decidir.

Sin embargo, "yo creo que Bachelet tiene que hacer también un esfuerzo por lograr el apoyo del actual Gobierno", apuntó el exministro, que consideró de mala manera que la líder socialista se haya ausentado del cambio de mando del día miércoles debido a compromisos previos en Nueva York.

"Cuando uno es candidato o candidata a algo, uno le pone empeño: no solamente a nivel internacional, sino que también en su casa", afirmó.

"La Presidenta (Bachelet) ha sido candidata varias veces y muy exitosa. Por lo tanto, yo creo que sería bueno también un esfuerzo respecto de (Kast), y eso no la rebaja, no la disminuye ni nada", planteó.

Monckeberg dijo que él, personalmente, "si estuviera en los pies y en los zapatos del Presidente, (...) tendría una disposición positiva en la lógica de avanzar" con la candidatura; "no la negaría de un sopetón", y discutiría con Lula da Silva y Claudia Sheinbaum "cuáles son las potencialidades" de esta postulación conjunta.

José Carlos Meza: "Lo importante son las razones"

Participando también en El Primer Café de este viernes, el diputado republicano José Carlos Meza afirmó que al escuchar a "quienes apoyan la idea de la candidatura de Michelle Bachelet, pareciera que el Presidente Kast está obligado a decir que sí (está con ella), y la verdad es que no está obligado a decir que sí".

"Nos gustará o no nos gustará que el Presidente Kast haya asumido (el poder) el 11 de marzo, pero quien lleva las relaciones internacionales del Estado de Chile es el Presidente, no somos los comentaristas, no somos los diputados... Nosotros podemos dar nuestra opinión, pero no es positivo para una sana discusión de este tema que partamos diciendo: 'El Presidente tiene que decir que sí, porque si no es un tremendo error'... No, no: el Presidente puede decir que sí o puede decir que no. Lo importante es la forma en que lo hace, las razones que se nos entreguen", consideró Meza.

Recordó, además, que Boric anunció la candidatura "sin avisarle a ninguno de los miembros de las comisiones de Relaciones Exteriores de ninguna de las cámaras" y "sin avisarle al Gobierno entrante", aunque él mismo reconoció que esto ocurrió "en plena campaña", cuando aún no se había definido quien se sentaría ahora en La Moneda.

En definitiva, "hay que tomarse esto con responsabilidad, y no creamos que porque el Presidente Kast diga que sí o que no, necesariamente esto va a ser bueno o malo para el país, per se. Hay que analizarlo en su profundidad", sentenció Meza.