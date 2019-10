Gobierno pedirá a Bachelet que envíe delegación a Chile a observar derechos fundamentales

El canciller Teodoro Ribera confirmó este jueves que el Presidente Sebastián Piñera solicitará a la alta comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, que envíe una delegación a Chile a observar en terreno la situación de los derechos fundamentales.

"El Presidente de la República me ha instruido de que nos contactemos con la alta comisionada y con su oficina para invitarla a que traiga personas a Chile con el fin de reforzar la oficina y pueda constatar en terreno las labores que se realizan para el resguardo de los derechos fundamentales", explicó el ministro.

El secretario de Estado añadió que "nosotros creemos que es importante que tengan acceso a todo lo necesario, plena transparencia, pleno acceso, eso le hace bien a la democracia y le haga bien a los derechos fundamentales. El Presidente de la República va a comunicarse a la brevedad con la alta comisionada Bachelet. Igual invitación se le hizo a José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch".

Ribera apuntó que "se está invitando a la alta comisionada a que pueda enviar personas, nosotros no le podemos decir a ella las labores que pueda realizar, lo que sí nos interesa es transparencia, respeto a los derechos fundamentales y promoción de los mismos".

"El tema de los derechos fundamentales es un tema esencial de este Gobierno, y por eso que el Presidente se ha encargado de hacerle saber esto a los ministros respectivos y a las Fuerzas Armadas y Carabineros", precisó el canciller.

Confirmó realización de cumbres en Chile

Ribera también confirmó la realización de las cumbres de la APEC, en el mes de noviembre, y de la COP25, en diciembre.

"El Ministerio de Relaciones Exteriores no está ajeno a la realidad, seguimos adelante con la planificación de las cumbres, lógicamente adecuándonos a las circunstancias, pero no tenemos ningún elemento que nos pudiera justificar no hacerlas", expresó.

El ministro añadió que la "APEC es la que le da trabajo directo e indirecto a siete millones de personas, ahí es donde nosotros exportamos nuestros productos. Si nosotros queremos tener un país más inclusivo, más socialmente desarrollado, no podemos sino que vincularnos con las economías a las cuales le vendemos. APEC es parte de la solución y no parte del problema".