Kast retiró apoyo del Estado de Chile a la candidatura ONU de Bachelet

El Gobierno de José Antonio Kast anunció este martes su decisión de "retirar el apoyo de Chile a la postulación de la expresidenta Michelle Bachelet como candidata al cargo de secretaria general de las Naciones Unidas, hecha en conjunto con Brasil y México".

"Hemos llegado a la convicción que el contexto de esta elección, la dispersión de candidaturas de países de América Latina y las diferencias con algunos de los actores relevantes que definen este proceso, hacen inviable esta candidatura y el eventual éxito de esta postulación", señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.

"Junto con retirar el patrocinio de Chile, el Ministerio de Relaciones Exteriores y las embajadas que nos representan en el exterior, dejarán de participar en los esfuerzos de promoción de esta candidatura", detalló la Cancillería.

Como aparente gesto de deferencia, "en consideración a la trayectoria de la expresidenta Bachelet y en el caso de que ella decida continuar con su postulación, Chile se va a abstener de apoyar a cualquier otro candidato en este proceso eleccionario", cierra la nota oficial.

Sedini: "Fue una decisión diplomática"

Al ser consultada sobre el momento en que se realizó el anuncio -en medio de la contingencia por el alza de los combustibles-, la ministra vocera de Gobierno, Mara Sedini, explicó que el retiro del apoyo a Bachelet "fue una decisión diplomática, observando la situación de múltiples candidaturas, falta de condiciones para generar acuerdo. La mejor posición para Chile y para la candidata era retirar el apoyo".

"¿Por qué lo anunciamos hoy? El Presidente José Antonio Kast la semana pasada, pese a que se reunió con la expresidenta Michelle Bachelet, anunció que en los próximos días estaría la respuesta, y el martes pasa a ser dentro de los próximos días del viernes, así que está dentro del plazo razonable que planteó el Presidente", agregó.

"Estas preguntas vienen surgiendo desde el 11 de marzo, cuando asumimos, y el compromiso era responder dentro de los primeros días, y ya se hizo", señaló.

Por su parte, el canciller Francisco Pérez Mackenna sostuvo, en el Congreso, que la decisión también consideró la postura de "actores clave" del proceso internacional que manifestaron diferencias con la postulación de Bachelet.

Al ser requerido respecto a si ese actor era Estados Unidos, el ministro no respondió

Oficialismo: "No tenía opción de ganar"

Desde el Congreso, el diputado Stephan Schubert (Republicanos) afirmó que "esta candidatura partió mal, y yo creo que aquí el responsable es el expresidente Gabriel Boric, quien nunca socializó esta candidatura con los partidos políticos, con la oposición de ese entonces".

"Esto fue algo en secreto que de repente nos enteramos de que había una candidatura que se iba a inscribir. Y este es el resultado de aquello; tampoco logró los apoyos en otros países, salvo a última hora de dos países, y eso hace inviable esta candidatura", aseguró.

Asimismo, el diputado Guillermo Ramírez (UDI) enfatizó que "para lograr apoyo de otros países, Chile tiene que comprometerse a apoyar a esos países en otras instancias, a comprometerse en ciertas cosas que nos van quitando libertad en el concierto internacional. Por lo tanto, apoyar una candidatura que no tenía ninguna opción de ganar, asumiendo toda esa cantidad de costos, era inconveniente para Chile".

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La candidatura de la líder socialista al máximo cargo de la ONU fue anunciada en septiembre, en su último discurso ante la Asamblea General, por el Presidente Gabriel Boric.

En febrero se oficializó en el Palacio de La Moneda, junto con el apoyo de los gobiernos de Brasil y de México, que encabezan Lula da Silva y Claudia Sheinbaum.

Como Presidente electo, Kast se reunió con Bachelet el 22 de diciembre, y ya en el poder, volvió a hacerlo la semana pasada, cuando la recibió en La Moneda -según trascendió- a solicitud de la propia exmandataria.

"Bochorno institucional"

El excanciller Heraldo Muñoz (PS) manifestó, en conversación con El Diario de Cooperativa, que se trata de una "decisión lamentable", ya que "se ha optado por la ideología en vez de una política de Estado, se priorizó la política pequeña en vez de una visión amplia de política exterior, como ha sido la continuidad en nuestra práctica".

La exautoridad recordó que "el expresidente Gabriel Boric apoyó la reelección a la secretaría general iberoamericana de Andrés Allamand, pese a ser evidentemente un opositor. No se siguió ese camino de política de Estado y creo que la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet seguirá adelante, pero como una opción de Brasil y México".

"El gobierno tendrá que explicar a la comunidad internacional el retiro del apoyo a una compatriota distinguida, que tiene buenas posibilidades en esta contienda a la secretaría general de Naciones Unidas y que además es apoyada por los dos países más grandes de la región", añadió.

Para Muñoz, "en los círculos internacionales nadie entenderá argumentos de política local, como que el gobierno de Bachelet quizás no fue eficiente o que el Presidente Boric no avisó la presentación de su candidatura a la oposición de la época o que la expresidenta no asistió a la ceremonia de cambio de mando, esos argumentos no tienen sustento y a mí me parece esto lamentable, es un bochorno institucional".