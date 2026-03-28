Detuvieron en Maipú a sicario buscado por crimen en Perú y nexos con Tren de Aragua

Un ciudadano venezolano, buscado por la justicia peruana, fue detenido en la comuna de Maipú, en un operativo desarrollado por la Brigada de Investigadora del Crimen Organizado (Brico) de la Policía de Investigaciones junto a la Oficina Central Nacional Interpol Santiago.

Según consignó La Tercera, Freddy Yeikol Pérez Jiménez, conocido como "Yeikol", de 24 años, era solicitado en Perú por su presunta participación en un crimen ocurrido el 6 de septiembre de 2024 en Lima, investigado como un caso de sicariato por las autoridades peruanas.

En concreto, habría participado del asesinato de un joven venezolano de 22 años, llamado Lisandro Abraham Ysturiz Piamo, quien recibió múltiples disparos de un arma de fuego calibre 9 mm. El hecho ocurrió en el distrito San Martín de Porres, el que ha registrado una fuerte presencia de bandas criminales y facciones vinculadas al Tren de Aragua.

Su detención se concretó este viernes, luego que la Policía Nacional del Perú informara que el sujeto se encontraba en el país, motivando la investigación de la PDI e Interpol, que incluyó vigilancias, seguimientos y análisis de información, lo que permitió confirmar su presencia en el país.

El subprefecto Cristian Sepúlveda, jefe de la Brico, precisó que el crimen estaría relacionado a rencillas entre organizaciones criminales: "El ajusticiamiento tendría como móvil delictivo un ajuste de cuentas entre miembros del Tren de Aragua y una banda denominada los Antitren, en el contexto de una disputa por el territorio".

En concreto, apuntó, estaría asociada al control de una red de trata de personas con fines de explotación sexual, antecedente que forma parte de la investigación levantada en Perú.

Asimismo, precisó que Pérez ingresó de manera irregular al país, aunque portaba documentación venezolana, y en su estadía en Chile llevaba una vida aparentemente normal: "Inclusive ejercía informalmente como conductor de vehículos de locomoción colectiva de una aplicación en particular".

Por su parte, el comisario Edgardo del Valle Ortiz, jefe de la Oficina Central de Interpol Chile, destacó la colaboración entre la Policía Nacional Peruana y la PDI, cuya investigación fue compartida con autoridades peruanas para la tramitación de la notificación roja de Interpol. "Gracias a esto lo ponemos a disposición de las autoridades policiales y judiciales del Perú", dijo.

Pérez quedó a disposición de la justicia, mientras se desarrollan los trámites para su extradición y los requerimientos formulados desde Perú.