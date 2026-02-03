Policía peruana sospecha que líder prófugo de "Los Pulpos" está oculto en Chile

Preocupación genera entre las autoridades chilenas la posible presencia en el país de Jhonsson Cruz, líder de la banda criminal "Los Pulpos", quien logró evitar su detención en Bolivia.

La Policía Nacional del Perú (PNP) emitió una orden de captura internacional en contra de Cruz, condenado a cadena perpetua y prófugo desde hace casi dos años, según publicó Emol.

Óscar Arriola, comandante general de la PNP, planteó que "hay una probabilidad sostenida" de que Cruz esté en Chile, por lo que se comunicó directamente con el director general de la PDI, Eduardo Cerna, para realizar coordinaciones.

Cruz, de 26 años, ha modificado su rostro con cirugías estéticas y ha usado documentos adulterados para viajar por varios países de Sudamérica, mientras existe una recompensa de 500 mil soles (más de 12 millones de pesos chilenos) por información para dar con su paradero.