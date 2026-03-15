Sin mayor información, Tacna está atenta al inicio de la excavación de la zanja chilena

Autoridades de la ciudad peruana de Tacna oficiaron a la Cancillería de su país a propósito de los trabajos que -por orden de José Antonio Kast- iniciará este lunes el Ejército de Chile para construir una zanja en la zona de la frontera con Arica.

El prefecto regional de Tacna, Stephen Ugarte, representante del Ejecutivo y del Ministerio del Interior de Perú, señaló a Cooperativa que ya oficiaron al Ministerio de Relaciones Exteriores para ser informados sobre los trabajos de barreras físicas anunciadas por Kast.

"No hemos sido avisados, al menos aquí no hay ninguna información en Cancillería frente a ello. Estuvimos coordinando con el jefe de la oficina desconcentrada de Relaciones Exteriores en Tacna; no hay nada", afirmó.

De todas formas, señaló que "los trabajos que van a realizar son dentro de territorio chileno, no están dentro de estos 100 metros que hay de respeto entre ambos países para que haya una buena paz y comunicación".

Fuente: Hans Gotterbarm

"Entiendo yo que esto es a través de unas reuniones, un acuerdo que le llaman el '2+2', donde participan representantes de Cancillería y Ministerio de Defensa de ambos países, donde acuerdan, para una paz social, para una confianza mutua, el no involucrar militares dentro de esa 'zona de respeto' de 100 metros a la línea de frontera para ambos países", complementó.

Igualmente, Ugarte dijo ver con preocupación estos trabajos que realizará el Ejército chileno en Arica.

Por ello, están evaluado extender el estado de emergencia que rige en la zona fronteriza de Chile con Perú, luego de que el Presidente Kast anunció expulsiones masivas. Su plazo concluirá este 17 de marzo.