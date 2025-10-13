León XIV transmitió a Boric el dolor que le causaron los abusos en Chile

El Presidente Gabriel Boric fue recibido este lunes en audiencia por el papa León XIV, quien le transmitió el dolor que le produjo, cuando era misionero en Perú, el caso de los abusos sexuales a menores por parte de la Iglesia, y lo duro que fue el viaje que Francisco hizo al país en 2018 por ese motivo.

El Mandatario se reunió con el papa estadounidense y peruano durante 45 minutos en el palacio apostólico, y conversaron sobre todo de la recientemente publicada exhortación del pontífice, "Dilexi te", sobre el amor a los pobres.

"Ustedes saben, yo no tengo el don de la fe, pero me siento convocado por lo que en esta exhortación se nos pide, que es estar al servicio de los más desposeídos, de los más vulnerables, de los más pobres en todas las dimensiones", afirmó Boric.

"Es un llamado muy potente, muy claro, sin ambigüedades, hacia construir una sociedad de mayor igualdad, de mayor dignidad, de mayor respeto y en la que yo y el Gobierno nos sentimos convocados", puntualizó el gobernante.

Boric señaló entonces que el papa le confesó "el dolor que le había producido como misionero y que también le produjo a Francisco los abusos sexuales por parte de la Iglesia", y mencionó el caso del obispo Juan Barros, que ocultó los abusos a menores del sacerdote Fernando Karadima.

"Explicó que a Francisco le había dolido mucho, en particular durante la visita que hizo a Chile", agregó.

También hablaron de la visita del papa Juan Pablo II y lo importante que fue para Chile en 1987, e invitó a León XIV a visitar el país.