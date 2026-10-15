Chile reabrirá parcialmente dos consulados en Venezuela el próximo lunes

El Ministerio de Relaciones Exteriores anunció que los consulados de Chile en las ciudades venezolanas de Caracas y Puerto Ordaz retomarán parcialmente sus funciones a partir del lunes 19 de octubre, con el objetivo de restablecer la atención y los servicios consulares para los chilenos residentes en ese país.

Según informó la Cancillería, desde esa fecha comenzará la entrega de pasaportes a ciudadanos chilenos y se habilitará el agendamiento de trámites.

Posteriormente, desde el lunes 26 de octubre, se podrán realizar nuevas solicitudes de documentos y otras gestiones consulares.

Entre los servicios disponibles estarán la tramitación de pasaportes y cédulas de identidad; actos notariales, como autorizaciones de viaje, poderes, mandatos, escrituras públicas, declaraciones juradas y cartas de poder; e inscripciones consulares de nacimientos, defunciones, matrimonios y uniones civiles.

"Un paso concreto más hacia la normalización plena de las relaciones"

El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, valoró la reapertura y destacó su importancia para la comunidad chilena en Venezuela.

"Esta es una muy buena noticia. Esta apertura de consulados permitirá dar protección y servicios a los más de 25.000 chilenos que residen en Venezuela. Estamos haciendo realidad un compromiso que asumimos con los chilenos", señaló el canciller.

Asimismo, agregó que la medida representa "un paso concreto más en la hoja de ruta hacia la normalización plena de las relaciones entre Chile y Venezuela".

La reapertura se produce luego de que los consulados chilenos en territorio venezolano suspendieran sus servicios en enero de 2025, en el contexto de la interrupción de las relaciones diplomáticas entre ambos países.

Con esta medida, el Gobierno busca avanzar en la recuperación de la atención consular y facilitar el acceso a servicios esenciales para los ciudadanos chilenos que viven en Venezuela.