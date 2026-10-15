Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago17.1°
Humedad62%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Relaciones Exteriores | Venezuela

Chile reabrirá parcialmente dos consulados en Venezuela el próximo lunes

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Las oficinas en Caracas y Puerto Ordaz permitirán la entrega inicial de pasaportes que precederá a la habilitación posterior de trámites notariales, cédulas e inscripciones civiles.

El canciller Francisco Pérez Mackenna calificó la medida como "un paso concreto más hacia la normalización plena de las relaciones" con Venezuela.

Chile reabrirá parcialmente dos consulados en Venezuela el próximo lunes
 Unsplash.com/aboodi vesakaran
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El Ministerio de Relaciones Exteriores anunció que los consulados de Chile en las ciudades venezolanas de Caracas y Puerto Ordaz retomarán parcialmente sus funciones a partir del lunes 19 de octubre, con el objetivo de restablecer la atención y los servicios consulares para los chilenos residentes en ese país.

Según informó la Cancillería, desde esa fecha comenzará la entrega de pasaportes a ciudadanos chilenos y se habilitará el agendamiento de trámites.

Posteriormente, desde el lunes 26 de octubre, se podrán realizar nuevas solicitudes de documentos y otras gestiones consulares.

Entre los servicios disponibles estarán la tramitación de pasaportes y cédulas de identidad; actos notariales, como autorizaciones de viaje, poderes, mandatos, escrituras públicas, declaraciones juradas y cartas de poder; e inscripciones consulares de nacimientos, defunciones, matrimonios y uniones civiles.

"Un paso concreto más hacia la normalización plena de las relaciones"

El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, valoró la reapertura y destacó su importancia para la comunidad chilena en Venezuela.

"Esta es una muy buena noticia. Esta apertura de consulados permitirá dar protección y servicios a los más de 25.000 chilenos que residen en Venezuela. Estamos haciendo realidad un compromiso que asumimos con los chilenos", señaló el canciller.

Asimismo, agregó que la medida representa "un paso concreto más en la hoja de ruta hacia la normalización plena de las relaciones entre Chile y Venezuela".

La reapertura se produce luego de que los consulados chilenos en territorio venezolano suspendieran sus servicios en enero de 2025, en el contexto de la interrupción de las relaciones diplomáticas entre ambos países.

Con esta medida, el Gobierno busca avanzar en la recuperación de la atención consular y facilitar el acceso a servicios esenciales para los ciudadanos chilenos que viven en Venezuela.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada