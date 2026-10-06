Tras más de dos años se retoman vuelos directos entre Santiago y Caracas

La aerolínea Latam anunció que desde enero de 2027 retomará los vuelos directos entre Santiago de Chile y la capital venezolana, Caracas, suspendidos en septiembre desde 2024 por razones políticas.

Hoy en día, el trayecto desde Pudahuel contempla -en varias empresas- una escala en Bogotá o Ciudad de Panamá.

En 2024, el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) venezolano anunció -sin detallar motivos- que se suspendían "las operaciones aerocomerciales de transporte de pasajeros desde y hacia la República de Chile".

La decisión del régimen chavista se dio en medio de las críticas del entonces presidente Gabriel Boric, quien ante la Asamblea General de ONU consideró que el ahora detenido Nicolás Maduro lideraba una "dictadura".

En un comunicado, la aerolínea detalló que operará la ruta con cuatro vuelos a la semana: lunes, miércoles, viernes y domingo; con aviones A320neo y una duración estimada de 6 horas y 40 minutos.

"Esta operación se suma a la reanudación de la ruta Bogotá-Caracas por parte de Latam Airlines Colombia, que actualmente cuenta con una frecuencia diaria, reforzando la conectividad del grupo hacia Venezuela", agregó la firma.