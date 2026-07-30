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Tópicos: País | Relaciones Exteriores | Venezuela

Chile anunció "normalización progresiva" de relaciones bilaterales con Venezuela

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La decisión fue anunciada este jueves por el Presidente José Antonio Kast y el canciller Francisco Pérez Mackenna.

Chile anunció
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El Presidente José Antonio Kast y el canciller Francisco Pérez Mackenna confirmaron este jueves la apertura de una hoja de ruta para la normalización progresiva de relaciones bilaterales entre Chile y Venezuela.

A través de un comunicado, Cancillería confirmó que "en una primera etapa, ambos países han acordado reactivar las relaciones consulares, como paso inicial hacia la reanudación plena de los vínculos bilaterales y con el propósito de asegurar la protección y los servicios consulares en favor de sus connacionales que residen en ambos países hermanos".

"Esta iniciativa conjunta se sustenta en los históricos lazos de amistad y solidaridad latinoamericana que han unido a Chile y Venezuela desde sus orígenes como Repúblicas e inspiran sus esfuerzos conjuntos en favor del desarrollo y bienestar de nuestros pueblos y de nuestra región", añadieron.

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