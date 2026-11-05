Chile y Venezuela siguen "recomponiendo lazos históricos"

En el marco de la XXX Cumbre Iberoamericana celebrada en Madrid, el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Francisco Pérez Mackenna, sostuvo este jueves una reunión de trabajo bilateral con el canciller de Venezuela, Oliver Blanco, con el objetivo de profundizar la agenda diplomática, reactivar el comercio y coordinar asistencia técnica internacional.

A través de un comunicado, la cartera afirmó que el diálogo ministerial permitió revisar los avances alcanzados en materia de atención a ciudadanos tras la reactivación formal de la presencia consular chilena en territorio venezolano, específicamente con la apertura de oficinas en Caracas y Puerto Ordaz.

Ambas delegaciones destacaron este paso como un hito clave para normalizar los trámites y la asistencia a sus respectivas comunidades.

Francisco Pérez Mackenna afirmó que "estamos avanzando hacia una relación más profunda con Venezuela". (FOTO: ATON)

Durante la cita, el secretario de Estado chileno extendió la solidaridad del país ante la emergencia que atraviesa la nación caribeña debido a los eventos sísmicos recientes y formalizó un ofrecimiento de cooperación técnica especializada.

Asimismo, la conversación entre ambas autoridades abordó la reactivación del intercambio económico y las oportunidades de negocios e inversión.

En este ámbito, se evaluó la pronta organización de una misión oficial de empresarios chilenos a Venezuela, orientada a identificar áreas de desarrollo mutuo y fortalecer los flujos comerciales entre Santiago y Caracas.

Hacia un nuevo momento diplomático

Al término de la reunión de trabajo, la máxima autoridad de la diplomacia chilena valoró estar "avanzando hacia una relación más profunda con Venezuela. Estamos encontrando nuevos espacios para cooperar y para trabajar juntos".

En esa misma línea, el ministro remarcó que "seguimos recomponiendo nuestros lazos históricos".