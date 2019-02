DC acusó "aprovechamiento" en críticas del canciller Ampuero a Bachelet por Venezuela

Desde la Democracia Cristiana se reprocharon las críticas que formuló el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Ampuero, contra la ex Presidenta Michelle Bachelet por su actuar, como alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, frente a la crisis de Venezuela.

En entrevista con La Tercera, el canciller aseguró que "la región, y no solo el Gobierno del Presidente Piñera, no están satisfechos con su trabajo (de Bachelet)" y "considera que no se ha actuado de acuerdo con lo que se espera de una institución de Naciones Unidas".

Tras estos dichos, el secretario nacional de la DC, David Morales, acusó que "el Gobierno del Presidente Piñera lo que está haciendo es tratar de aprovecharse de esta situación y tratar de endosarle a la ex Presidenta Bachelet, hoy día en su rol de alta comisionada de derechos humanos, una desidia en cuanto a su actuar".

"La verdad es que eso no ha sido así. Se explicó claramente durante la semana que es el secretario general de Naciones Unidas el que va a tomar una determinación, y como se dice en buen chileno, 'donde manda capitán, no manda marinero' ", expuso.

Oficialismo respalda críticas, que "no son ataques" a Bachelet

Por su parte, desde el oficialismo salieron a respaldar los cuestionamientos del canciller, y el vicepresidente de Renovación Nacional Pedro Pizarro concordó "plenamente con ellas (las críticas)".

"Lamentablemente la ex Presidenta no ha estado a la altura del cargo y de la expectativa que había de la función que iba a cumplir. Ella no está en ese cargo para ser comentarista de derechos humanos, ella está para velar porque estos se respeten y en el caso venezolano está claramente acreditado que eso no está ocurriendo, que hay serias vulneraciones a los derechos humanos en Venezuela", comentó.

Asimismo, el diputado Issa Kort (UDI), apuntó que "asumimos este llamado como un llamado de urgencia, de responsabilidad ante toda la comunidad internacional".

En ese contexto, sostuvo que lamenta "profundamente que algunos personeros de izquierda crean que estamos atacando a la ex Presidenta Bachelet, en caso alguno lo estamos haciendo; lo que estamos haciendo es llamar a que sea la alta comisionada de los derechos humanos quien asuma un liderazgo ya que Naciones Unidas es el organismo multilateral más importante del mundo".