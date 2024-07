Socialismo Democrático dice que el PC "no merece" estar en el oficialismo por apoyo a Maduro

El senador socialista Juan Luis Castro cargó contra el Partido Comunista, asegurando que "no merece" ser parte de la coalición oficialista si continúa "avalando el fraude electoral" en Venezuela, aludiendo a que contra todo pronóstico, el actual mandatario Nicolás Maduro fue proclamado ganador.

El diputado PC Boris Barrera, que viajó a Caracas como observador de las presidenciales, afirmó en Radio Duna que esperaba que el Presidente Gabriel Boric reconociera los resultados, después de que el Jefe de Gobierno exigiera transparencia al país caribeño.

A través de un video publicado en su cuenta de X, el senador Castro manifestó que "quienes desde Chile avalan ese fraude electoral no merecen estar en nuestra misma coalición, porque el propio Presidente Boric y la Cancillería han impugnado estos resultados, y no van a validar nada hasta que no esté acreditado el verdadero resultado de la elección en Venezuela".

"Entonces si sectores o la cúpula del PC van a estar con Maduro, le están dando la vuelta a la democracia, y en Chile eso no genera una incomodidad, sino que una contradicción: ser parte de un gobierno de izquierda democrático, y por otro lado, respaldar una dictadura", zanjó el parlamentario.

En la misma línea, su colega del Socialismo Democrático y par del PPD Ricardo Lagos Weber afirmó en Radio Infinita que "no quiero ser coalición con alguien que cree que lo de Maduro está bien hecho".

El pueblo se ha pronunciado en Venezuela. Maduro no puede violar la democracia y los derechos civiles. El presidente Boric y la cancillería han impugnado los resultados. Quienes avalan el fraude en Chile, no pueden estar en nuestra coalición.#Venezuela #VenezuelaLibre pic.twitter.com/fxotHeSyyZ — Senador Juan Luis Castro (@DoctorJLCastro) July 29, 2024

A su vez, el timonel de la DC, Alberto Undurraga, que pactó con el oficialismo de cara a las elecciones de octubre, reafirmó que "he escuchado a los presidentes del PS y del PPD, al canciller (Alberto) Van Klaveren, y al mismo Presidente Boric en el sentido de señalar que las elecciones que se han realizado en Venezuela, y los resultados que da a conocer el régimen, no son transparentes, no tienen verificadores y por lo tanto, Chile no puede reconocerlos".

"Si el PC insiste en considerar que fueron elecciones válidas, quiere decir que tiene una visión distinta a la nuestra respecto de lo que es la democracia", cerró el diputado.

TIMONEL PC: "TENEMOS RAZONES PARA PERTENECER"

Consultado por la prensa sobre la posición de su tienda en este contexto, el presidente del PC, Lautaro Carmona, se limitó a señalar que "es hora de que hablen los venezolanos, no toca que hable un partido de otro país".

Mientras que sobre dichos como los del senador Castro, se preguntó: "¿Quién tiene la titularidad para definir eso? Yo entiendo que cada partido define si está o no está, no otro partido por uno. Cada partido define su pertenencia, y no hay un partido o una persona encargada de los otros".

Carmona recalcó que "tenemos razones sobre Chile, con políticas y propuestas para Chile, que explican nuestra pertenencia" en la coalición de Gobierno.

Tanto el Presidente Boric como el canciller Van Klaveren han negado que esta diferencia ideológica con el PC sea motivo para un conflicto interno, pues la política exterior -argumetaron- la dirige el Mandatario, no los partidos de su sector.