Aborto: Correa Sutil defendió al ministro Santelices ante diputados

El ex subsecretario del Interior de Ricardo Lagos Jorge Correa Sutil (DC) defendió este martes al ministro de Salud, Emilio Santelices, ante la comisión de la Cámara de Diputados que analiza la posible acusación constitucional contra el secretario de Estado.

El abogado realizó la tarea en solitario tras la decisión de Jorge Burgos, también militante DC, de abandonar la defensa del titular de Salud, ante las críticas surgidas desde la misma falange.

Por cerca de tres horas se extendió la sesión, donde el ex subsecretario presentó los descargos de Santelices -el ministro tenía plazo hasta este martes- y pidió desestimar los tres capítulos en que se divide la acusación.

Además, Correa Sutil fue consultado sobre motivación política que podría tener el asumir la defensa del titular de Salud, a lo que respondió que "estoy aquí por mi profunda convicción de que ésta es una causa injusta".

"Lo que está en discusión no es una adhesión política a un Gobierno, no es la adhesión política a la gestión de un ministro. Para mí, cuando se acusa, cuando se intenta ocupar la actividad punitiva del Estado, la causa consiste en juzgar si la conducta merece esa actividad punitiva del Estado, y si yo considero que no la merece, voy a defender a alguien del Frente Amplio, de la UDI o de lo que sea. Me da lo mismo", aseveró.

Precisó que "toda la diferencia que voy a hacer es cobrar o no cobrar honorarios, según la adhesión que me produzca el Gobierno en el cual ese ministro milite".

La comisión, integrada por los RN Jorge Rathgeb y Diego Schalper, el UDI Ramón Barros, Renato Garín (RD) y Marcos Ilabaca (PS), ahora tiene seis días para analizar los antecedentes y evacuar una recomendación a la Sala de la Cámara Baja.

Además, en la comisión ad hoc, un grupo de parlamentarias, con letreros que decían "¿Y el reglamento cuándo?", reclamaron por el retraso del reglamento que regulará la objeción de conciencia, que debe presentar el mismo Santelices.

Presentación ante Tribunal Supremo de la DC

En tanto, se conoció que la militante DC, Constanza Tobar, realizó una presentación ante el Tribunal Supremo de la falange, pidiendo a la instancia que se pronuncie sobre el hecho de que un democratacristiano represente a un ministro del actual Gobierno.

Evitando pronunciarse sobre la incomodidad que ha generado su rol en su partido, Correa Sutil manifestó que "vengo a defender al ministro Santelices, no vengo a defenderme a mí. Si progresa la acusación en el Tribunal Supremo (de la DC), me voy a defender yo".

Tobar es integrante del Tribunal Supremo, por lo que se inhabilitará si progresa la acusación en el organismo.