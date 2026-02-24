Frutillar: ISP confirmó caso de rabia en murciélago y autoridades activan protocolos preventivos

El Instituto de Salud Pública (ISP) confirmó una muestra positiva de rabia tras el análisis de un murciélago encontrado en la Avenida Bernardo Philippi, en el sector de Frutillar Bajo, en la comuna de Frutillar.

Ante la notificación, las autoridades locales de la Región de Los Lagos activaron de manera inmediata el protocolo sanitario correspondiente para mitigar riesgos de contagio a la población y a animales domésticos.

Sofía Torres, jefa de la acción sanitaria de la Seremi de Salud de Los Lagos, explicó que la estrategia contempla "una intervención educativa a la población cercana, verificar que las mascotas estén vacunadas y, si no, nosotros mismos podemos hacer la vacunación".

Medidas preventivas en terreno

Como parte de las acciones de resguardo, el Centro de Esterilización Municipal realizará el viernes un levantamiento de información a través de encuestas domiciliarias en el sector afectado.

Por su parte, Jorge Mella, veterinario del centro, hizo un llamado preventivo a la comunidad para mantenerse alerta ante comportamientos inusuales en estos mamíferos alados.

"Hay que recordar a la comunidad que, si ven volando algún murciélago de día, moribundo o en extrañas condiciones, no deben manipularlo y deben dar aviso de inmediato a las autoridades competentes, ya sea a emergencias municipales o al centro de esterilización", explicó el profesional.

Segundo caso en estudio

La preocupación en la comuna se mantiene, ya que las autoridades informaron que aún se encuentran a la espera de los resultados de un segundo murciélago enviado al ISP.

Dicho ejemplar fue hallado recientemente en el Parque Mozart de Frutillar, en la ruta hacia el sector de Punta Larga.