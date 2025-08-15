Minsal emitió alerta por listeria en salmón ahumado Cuisine & Co

El Ministerio de Salud (Minsal) emitió una Alerta Alimentaria por la detección de la bacteria Listeria monocytogenes en un lote de salmón ahumado en caliente de la marca Cuisine & Co.

La alerta se activó tras los resultados de un análisis de laboratorio realizado por la Seremi de Salud de la Región del Biobío, donde se encontró la presencia del microorganismo en una muestra del producto.

El producto afectado corresponde al salmón ahumado en caliente de 200 gramos, lote 2VQ2512135D, elaborado por la empresa Comercial y Pesquera South Wind S.A.

Ante esta situación, el Minsal inició el retiro del lote en todo el comercio del país y recomendó a todas las personas que ya tengan este producto en su poder que "se abstengan de consumirlos".

La cartera detalló que, como parte de las medidas de seguridad, "la Autoridad Sanitaria ha realizado, entre otras, las siguientes acciones: Instrucción de retiro del producto en el comercio identificado; notificación de muestra no conforme al elaborador e inicio de sumario sanitario; inspección en la elaboración y evaluación de la fábrica; exigencia de realización de vacío sanitario, limpieza y sanitización del área y equipos. Prohibición de funcionamiento en la línea de producción de la planta".

La listeriosis, enfermedad causada por la bacteria Listeria, es de bajo riesgo para la población general, pero puede ser grave e incluso fatal para grupos vulnerables, según el Minsal.

El Ministerio alertó que embarazadas, recién nacidos, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas o inmunodeprimidas pueden desarrollar cuadros severos como sepsis o meningitis.

"En el caso de haber consumido el producto del lote afectado y presentar sintomatología compatible con la listeriosis (vómitos, diarrea o fiebre), se recomienda acudir a un centro de salud", concluyó.