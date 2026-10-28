Pediatras objetan exclusión de lactancia materna desde metas de salud primaria 2027

La Sociedad Chilena de Pediatría (SOCHIPE) manifestó su preocupación por la exclusión de la lactancia materna de las metas sanitarias de la atención primaria para 2027, una decisión que según el gremio, podría debilitar su priorización en los equipos de salud y en las políticas públicas.

La meta fue incorporada en 2015 y contemplaba alcanzar al menos un 60% de lactancia materna exclusiva al sexto mes de vida para 2026, junto con una evaluación anual y compromisos para reducir las brechas territoriales.

Sin embargo, la Resolución Exenta N.º 732, que establece las metas para 2027, ya no incluye este objetivo ni explicita los fundamentos técnicos de la decisión, o un mecanismo equivalente para resguardar su continuidad.

El comité de Lactancia Materna de la SOCHIPE advirtió que la recomendación de amamantar debe ir acompañada de condiciones concretas que permitan a las mujeres y sus familias sostener este proceso, lo que implica contar con equipos de salud capacitados, acceso oportuno a la atención y redes de acompañamiento que ayuden a enfrentar posibles dificultades para la madre.

La pediatra neonatóloga Virginia Valdés, que integra el mentado comité, remarcó que "tras más de una década desde su incorporación, una decisión de esta relevancia requiere fundamentos transparentes y garantías concretas de continuidad".

La SOCHIPE aclara que si bien la exclusión de la meta sanitaria no implica necesariamente la eliminación de las prestaciones o de los registros asociados a la lactancia, sí suprime un compromiso explícito dentro de este instrumento de gestión, lo que a su vez, "genera preocupación en un escenario en que los equipos de atención primaria deben responder a múltiples necesidades con recursos limitados".

Por tanto, Valdés solicitó en nombre de la organización que el Ministerio de Salud explique las razones técnicas que motivaron esta decisión, así como que reconsidere la exclusión de la meta y abra un diálogo con los equipos de salud, la academia y la sociedad civil.