Daza apuntó a una "falta de liderazgo" de Aguilera en el Minsal

La exsubsecretaria de Salud Pública Paula Daza cuestionó una falta de liderazgo de la actual ministra de Salud, Ximena Aguilera, frente a problemas urgentes, acusando que "este Gobierno ha dejado al país en una situación sanitaria en crisis".

En entrevista con El Mercurio, Daza aseguró que en este escenario, "los desafíos son mucho mayores y hay que hacerse cargo de aquellos en varios aspectos: en el tema de la gobernanza y de priorización".

"Las listas de espera han aumentado. Vemos una grave crisis en los hospitales, tanto financiera como de stock de insumos, y vemos también un problema grave que tienen los hospitales con el pago a proveedores", sostuvo.

Dado lo anterior, la otrora autoridad cuestionó la gestión de Aguilera: "Ella tuvo un rol muy importante durante la pandemia, nos apoyó en el comité de Covid-19 y siempre se lo he agradecido. Sin embargo, creo que a la ministra le faltó liderazgo para hacerse cargo de problemas urgentes", afirmó.

En ese sentido, criticó que la Ley Corta de Isapres ingresara por la Cámara de Diputadas y Diputados y no por el Senado, donde ya existía un comité de expertos: "¿Quién es la autoridad que tiene que ponerle urgencia a ese tema? La ministra de Salud, y no lo hizo; por lo tanto, creo que acá faltó esa mirada política", fustigó.

Igualmente, apuntó a la responsabilidad del Congreso: "Así como le exigimos al Ejecutivo respuestas rápidas, el Poder Legislativo tiene la obligación de responder a los tiempos y en salud ha habido intentos de reformas que no han salido. Y de todo esto los afectados son los usuarios".

En cuanto a iniciativas como la universalización de la atención primaria, reprochó que "hoy no somos capaces de hacernos cargo ni siquiera de la atención de Fonasa, vemos lo que ocurre con las listas de espera"; mientras que en la Modalidad de Cobertura Complementaria de Fonasa "se advertían los errores y que no era atractiva para las compañías de seguros. Yo no creo que vaya a terminar haciéndose realidad".

Por otro lado, abordó la polémica que enfrentó Aguilera tras la operación de urgencia de su madre: "Debe haber una investigación por parte de la Contraloría y también por parte del hospital. Sin embargo, creo que debió haber previsto que esto podría ocurrir, y haber advertido al hospital que no le diera prioridad a su madre".

Priorización en listas de espera

En cuanto a los desafíos de la futura Administración Kast, la exsubsecretaria instó a reforzar la atención primaria con más especialistas y colaboración público-privada, además de crear un "gestor de listas de espera a nivel ministerial" para monitorear avances en hospitales y servicios de salud.

Asimismo, "tenemos que hacernos cargo financieramente de las deudas con los proveedores, que son los que entregan los insumos a los hospitales. Y esa deuda hay que pagarla porque es del Estado".

Por ende, cree que el principal reto del próximo gobierno es "la gestión en los hospitales, en la atención primaria; poner toda la energía, toda la voluntad política y usar todas las herramientas que tiene el Estado para hacerse cargo de personas que están esperando" por cirugías electivas.

Daza insistió en que "el tema de priorización es fundamental; probablemente al principio de la lista van a estar las personas que tienen cáncer".