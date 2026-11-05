"Diseñado para todos": La línea de ropa creada por Teletón para niños con discapacidad

En una nueva edición de Esa es la Idea en Cooperativa, Benjamín Díaz, director comercial y de marketing de Teletón, destacó la creación de prendas funcionales orientadas a brindar mayor autonomía cotidiana a niños y jóvenes con discapacidad física.

La línea "Diseñado para Todos" surgió junto a Ripley tras talleres comunitarios. Según explicó el directivo, "esto sale del relato tradicional de una campaña", consolidando ropa con botones accesibles que responde a las dificultades prácticas observadas en los propios centros de rehabilitación.

Respecto al beneficio familiar, Díaz valoró la independencia de vestirse sin ayuda y resaltó el alivio doméstico: "Esto no solo significa manipular sus prendas, sino también un ratito de relajo para esa mamá o papá que es cuidador".

Los productos están en tiendas y sus ventas financian directamente tratamientos. "La recaudación llega íntegramente a la Teletón", confirmó Díaz, adelantando además el pronto estreno de una segunda etapa y nuevos planes piloto junto a otras marcas colaboradoras.