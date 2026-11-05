Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago24.9°
Humedad25%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Tópicos: País | Salud | Discapacidad

"Diseñado para todos": La línea de ropa creada por Teletón para niños con discapacidad

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

En otra edición de Esa es la idea, Benjamín Díaz, director comercial y de marketing de la campaña, abordó la importancia de la autonomía para vestirse día a día.

El vestuario, confeccionado con Ripley, "también posibilita un ratito de relajo para esa mamá o papá que es cuidador".

 Ripley

Los productos están en tiendas y sus ventas financian directamente tratamientos. "La recaudación llega íntegramente a la Teletón", confirmó Díaz.

Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

En una nueva edición de Esa es la Idea en Cooperativa, Benjamín Díaz, director comercial y de marketing de Teletón, destacó la creación de prendas funcionales orientadas a brindar mayor autonomía cotidiana a niños y jóvenes con discapacidad física.

La línea "Diseñado para Todos" surgió junto a Ripley tras talleres comunitarios. Según explicó el directivo, "esto sale del relato tradicional de una campaña", consolidando ropa con botones accesibles que responde a las dificultades prácticas observadas en los propios centros de rehabilitación.

Respecto al beneficio familiar, Díaz valoró la independencia de vestirse sin ayuda y resaltó el alivio doméstico: "Esto no solo significa manipular sus prendas, sino también un ratito de relajo para esa mamá o papá que es cuidador".

Los productos están en tiendas y sus ventas financian directamente tratamientos. "La recaudación llega íntegramente a la Teletón", confirmó Díaz, adelantando además el pronto estreno de una segunda etapa y nuevos planes piloto junto a otras marcas colaboradoras.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada