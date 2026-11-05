"Diseñado para todos": La línea de ropa creada por Teletón para niños con discapacidad
En otra edición de Esa es la idea, Benjamín Díaz, director comercial y de marketing de la campaña, abordó la importancia de la autonomía para vestirse día a día.
El vestuario, confeccionado con Ripley, "también posibilita un ratito de relajo para esa mamá o papá que es cuidador".
Los productos están en tiendas y sus ventas financian directamente tratamientos. "La recaudación llega íntegramente a la Teletón", confirmó Díaz.