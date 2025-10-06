Donan mil mamografías gratuitas para afiliadas a Fonasa

Durante el mes de octubre se concretará la donación de un millar de mamografías, para facilitar el diagnóstico oportuno de cáncer de mama, a partir de la iniciativa impulsada por la Fundación Oncológica Pro Ayuda al Instituto Nacional del Cáncer.

Esta acción -en alianza con Estée Lauder Companies y Falabella- se enmarca en la necesidad de fomentar la detección temprana, que puede alcanzar hasta 96% de probabilidad de cura.

Para postular a una de las mamografías gratuitas las interesadas que cumplan con el perfil requerido deben realizar una solicitud formal a través del correo electrónico mamografias@fundacioncp.cl.

Los cupos están dirigidos a un grupo específico de la población: