Donan mil mamografías gratuitas para afiliadas a Fonasa
Entre los requisitos se pide no estar en período de lactancia ni tener implantes mamarios.
Durante el mes de octubre se concretará la donación de un millar de mamografías, para facilitar el diagnóstico oportuno de cáncer de mama, a partir de la iniciativa impulsada por la Fundación Oncológica Pro Ayuda al Instituto Nacional del Cáncer.
Esta acción -en alianza con Estée Lauder Companies y Falabella- se enmarca en la necesidad de fomentar la detección temprana, que puede alcanzar hasta 96% de probabilidad de cura.
Para postular a una de las mamografías gratuitas las interesadas que cumplan con el perfil requerido deben realizar una solicitud formal a través del correo electrónico mamografias@fundacioncp.cl.
Los cupos están dirigidos a un grupo específico de la población: