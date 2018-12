El 41% de las llamadas al FonoSida son "no pertinentes o pitanzas"

En medio de la crisis por el aumento de casos de VIH en el país, el Ministerio de Salud (Minsal) dio a conocer que el 41 por cientos de las llamadas que recibió el FonoSida durante el 2017 fueron "no pertinentes o pitanzas".

Esto según los datos que arrojó un informe solicitado por diputados de Renovación Nacional a la cartera, que cifra las "pitanzas" en 33 por ciento del total de llamados a esta línea gratuita de orientación e información sobre VIH/SIDA.

El aumento es aún más alarmante si se revisan los llamados recibidos el 2016, cuando el 60 por ciento de las personas que telefonearon al 800378800 lo hicieron para "bromear", según informa La Tercera.

"Cuando abrimos la línea gratuita a los celulares, porque antes sólo se podía llamar desde teléfonos fijos, comenzamos a tener este problema de las pitanzas. Hoy alrededor del 33 por ciento de las llamadas que atendemos en Fonosida son pitanzas y uno podría categorizarlas en llamadas obscenas, amenazantes, ofensivas. Este es un problema generalizado de las líneas gratuitas", explicó el jefe del Departamento de Asistencia Remota en Salud del Minsal, Nicolás Alfaro.

"No podemos bloquear"

Alfaro reconoció que frente a este tipo de llamados, al igual que otras instituciones, están de manos atadas porque las pitanzas no están reconocidas como delitos.

"No podemos bloquear el teléfono y no sacamos nada con denunciar el hecho, porque la pitanza no está categorizada como delito en Chile. Es un problema nacional", agregó.

Por su parte, la directora del Centro de VIH/Sida del Hospital Clínico de la U. de Chile, Alejandro Afani, calificó este hecho como una "falta de respeto y de educación de las personas respecto del tema".

"Muestra una falta de conciencia en relación a un tema tan sensible e importante y que se esté haciendo uso indebido a una línea que debiera estar estructurada para informar", remarcó el médico.

En este escenario, según consigna La Tercera, el diputado RN Jorge Durán pidió a la Controloría investigar los gastos incurridos producto de las pitanzas.

"Esto es alarmante, ya que el Estado ha invertido $ 200 millones en cuatro años en llamados pitanzas y eso se debe explicar. Las cifras de contagio aumentaron, las campañas no son buenas, al parecer tampoco existen evaluaciones y no se está invirtiendo en prevención. Se están botando los recursos, por eso queremos investigar", sostuvo el legislador.