Mirosevic y la eutanasia: Cortémosla con que la sociedad chilena no está preparada

El diputado Vlado Mirosevic (Partido Liberal) aplaudió que el Presidente Gabriel Boric haya anunciado en la Cuenta Pública que pondrá urgencia a la ley de muerte digna y cuidados paliativos -también conocida como "eutanasia"-, y descartó que la sociedad chilena "no esté preparada" para ella.

"Lo aplaudí literalmente de pie, fui de los que se pararon. Es un gran anuncio, sinceramente, y creo que la sociedad chilena, por lo menos a juzgar por las encuestas, (desde) hace rato que viene pidiendo que esto se transforme en un derecho, quizás en lo que algunos han llamado 'la última libertad' de poder decidir justo al final de la vida", manifestó el extimonel de la Cámara Baja en conversación con Lo Que Queda del Día.

Relevó que, "en las encuestas, entre el 70% y el 80% de los chilenos se mostraba favorable a esta ley, entonces los gobiernos tienen que reaccionar", y advirtió que, mientras se consagra la ley, "con la legislación actual se le obliga a sufrir a la gente".

En la encuesta Cadem inmediatamente posterior a Cuenta Pública, el 70% dijo estar a favor de la eutanasia, pero sólo el 32% se muestra a favor del aborto legal, el otro anuncio del Mandatario respecto a los denominados temas "valóricos".

"La sociedad chilena tiene este tema más o menos zanjado. El que no lo tiene zanjado es el mundo político, y la razón por que no se ha avanzado creo que es por temor", enfatizó.

"Pero llegó el minuto de que cortemos la historia de que la sociedad chilena no está preparada. Eso no es así", subrayó.

Mirosevic argumentó que "nosotros (los legisladores) no tenemos por qué decidir por la gente... Que sea la gente la que tome una decisión cuando esté en una situación extrema de sufrimiento; yo no tengo que reemplazar esa decisión y no puedo reemplazar la consciencia de una persona que está sufriendo, (sino que) yo como parlamentario tengo que abrir opciones y que la gente ejerza esa libertad".

Por ello consideró que es necesario "forzar" el avance del debate "en el buen sentido, en el sentido democrático: que el Presidente le ponga urgencia es para decirle al Congreso 'esto se discute y se vota ahora'".

"NOS BOICOTEARON VARIAS VECES"

La ley que se discute en el Congreso Nacional consiste en cuatro proyectos diferentes refundidos, uno de los cuales fue presentado por Mirosevic en 2014. Siete años después, en abril del 2021, fue aprobado por la Cámara de Diputadas y Diputados y despachado al Senado, donde permanece actualmente en su segundo trámite constitucional, hasta ahora sin avances en la Comisión de Salud.

Mirosevic recordó que en la Cámara Baja "nos boicotearon la tramitación varias veces los sectores que están en contra".

"Puedo entender que estén en contra, es legítimo, pero han boicoteado, han evitado que se discuta, el Gobierno anterior no le quiso poner urgencia y nos bloqueó en la Comisión de Salud varias veces poniendo otros proyectos", reprochó.

NADIE PODRÁ SER FORZADO A "EUTANASIARSE"

En cuanto a algunas preocupaciones sobre la ley, desestimó que, por ejemplo, una persona pudiera ser forzada por terceros a someterse a una eutanasia.

"Esos temores son súper legítimos y los tenemos absolutamente cubiertos en la ley. Es decir, por una parte, ésta es una decisión que es personalísima, que es irreemplazable; solo el paciente puede tomar la decisión, no la familia, no un tercero, no el médico. Por lo tanto, está completamente descartado que alguien pueda, por las razones que sea -patrimoniales o como sea-, tomar una decisión por el paciente. Eso está muy bien regulado en la ley y el médico tratante tiene que cerciorarse de que, entre uno de los tantos requisitos, el paciente toma la decisión en base a una libertad y a su propia conciencia, y sin presión externa de terceros", explicó.

"A nadie se le va a obligar a eutanasiarse y mucho menos será una decisión que pueda ser presionada ni tomada por otros, ni mucho menos. Eso está súper descartado", sentenció el diputado liberal.