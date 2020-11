La especialista en protección solar de Vichy, Vanessa Calderón, recomendó en Cooperativa, ante la llegada de la temporada de calor, aplicar de manera rutinaria bloqueador para evitar daños en la piel. Aunque remarcó que la aplicación de fotoprotectores debiera ser durante todo el año, alertó que el confinamiento a causa de la pandemia del coronavirus ha dejado el tejido cutáneo aún "más sensible", dado que el cuerpo no ha dispuesto del periodo anual de adaptación a la radiación ultravioleta. "Como no hemos estado tan expuestos al Sol, no hemos producido la melanina de forma natural", explicó.

