Extranjeros, píldora y condón: Las controvertidas explicaciones de Santelices por alza de VIH

El ministro de Salud, Emilio Santelices, salió a explicar nuevamente el alza de los contagios de VIH en Chile, luego que en una entrevista vinculara el aumento de los casos con la píldora del día después.

"Se perdió la percepción de riesgo. Es decir, hoy los jóvenes no usan condón, hay cifras que dicen que menos del 14 por ciento lo hace y se perdió porque, afortunadamente, hoy la persona que vive con VIH no se muere. Hay tratamiento y en Chile todos tienen cobertura. Hay cobertura universal, gratuita y, por consiguiente, los jóvenes no usan condón y el otro elemento que incidió que cuando aparece la píldora del día después, ya no usan condón para evitar el embarazo", dijo en Tele 13 Radio.

"Entonces, todos esos elementos contribuyeron (al alza de contagios) y esto por mucho tiempo se fue invisibilizando y hoy tenemos estos resultados", aseveró el secretario de Estado.

Tras estas declaraciones, en medio de una actividad pública en el marco del Día Internacional del Cáncer, explicó sus dichos sosteniendo que los jóvenes están usando otros métodos para prevenir el embarazo y no el condón.

"Los jóvenes dejaron de percibir el riesgo, dejaron de usar el condón. Muchas veces ellos lo usaban porque tenían como única alternativa para no embarazarse en su relación el condón", aseguró.

El titular de Salud indicó que "una vez que existen otras alternativas, ellos desaprovechan y dejan de lado el uso del condón, olvidando que el propósito de éste también es protegerlo frente a las enfermedades de transmisión sexual y eso, obviamente, puede estar contribuyendo a este incremento, dado que los jóvenes no están usando condón".

⏯️No podemos aceptar que en la misma semana el ministro de Salud @ESantelicesC elija responsabilizar, primero a la comunidad migrante, y después a los movimientos que consiguieron la píldora del día después, por el aumento en el #VIH #SIDA. pic.twitter.com/Hc60XXJv8P — ConcienciaFem (@Conciencia_Fem) 15 de febrero de 2019

Esto se suma a sus polémicas declaraciones de ayer jueves, cuando vinculó el aumento de casos a la población extranjera que ha llegado a Chile, sosteniendo que "los pacientes se han incrementado dado que han venido pacientes con VIH a Chile".

Sobre esta vinculación, Santelices insistió en sus dichos este viernes y sostuvo que sólo buscó informar a la población de las estadísticas.

El Ministerio de Salud confirmó 6.948 nuevos casos de personas contagiadas con VIH durante el 2018, 1.132 más que los detectados en 2017.