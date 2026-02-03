Fragata portuguesa: infectólogo aclara los mitos sobre los "remedios caseros"

Ignacio Silva, infectólogo y académico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago, analizó Una Nueva Mañana los "remedios caseros" más comunes frente a la picadura de la fragata portuguesa.

El especialista explicó que aunque suele recomendarse el uso de vinagre blanco o de orina para limpiar el área afectada, no todos los métodos son recomendables, ya que existe riesgo de infección de la herida.

Silva recalcó que, tras salir del agua y retirar cuidadosamente los restos de la medusa con un objeto externo o guantes, la zona debe limpiarse únicamente con agua de mar o vinagre blanco. En ese sentido, descartó por completo el uso de orina, bebidas, agua dulce o toallas, prácticas que aún se recomiendan de forma popular.

Finalmente, reiteró que ante síntomas severos, dolor intenso, reacciones alérgicas o en el caso de niños pequeños, se debe acudir de inmediato a un centro de salud.