Tópicos: País | Salud

Fragata portuguesa: infectólogo aclara los mitos sobre los "remedios caseros"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Vinagre blanco y agua de mar son las únicas alternativas seguras, mientras que otros métodos siguen circulando sin respaldo médico.

Fragata portuguesa: infectólogo aclara los mitos sobre los
 ATON
contenido de servicio
Ignacio Silva, infectólogo y académico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago, analizó Una Nueva Mañana los "remedios caseros" más comunes frente a la picadura de la fragata portuguesa.

El especialista explicó que aunque suele recomendarse el uso de vinagre blanco o de orina para limpiar el área afectada, no todos los métodos son recomendables, ya que existe riesgo de infección de la herida.

Silva recalcó que, tras salir del agua y retirar cuidadosamente los restos de la medusa con un objeto externo o guantes, la zona debe limpiarse únicamente con agua de mar o vinagre blanco. En ese sentido, descartó por completo el uso de orina, bebidas, agua dulce o toallas, prácticas que aún se recomiendan de forma popular.

Finalmente, reiteró que ante síntomas severos, dolor intenso, reacciones alérgicas o en el caso de niños pequeños, se debe acudir de inmediato a un centro de salud.

