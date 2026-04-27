Hospital de San Antonio: Colmed cuestiona politización y alerta dificultades para atraer especialistas

El Hospital Claudio Vicuña de San Antonio enfrenta una crisis interna luego de que cerca de 20 médicos presentaran su renuncia. La determinación se tomó en solidaridad con la directora del recinto -quien ocupaba el cargo por Alta Dirección Pública- a quien se le pidió dejar el puesto tras la contratación de la exministra Jeanette Vega como subdirectora médica del establecimiento.

En entrevista con El Diario de Cooperativa, el presidente regional del gremio, Ignacio de la Torre, rechazó las descalificaciones de parlamentarios hacia los especialistas que evalúan renunciar. El dirigente afirmó que estas críticas son una "mala forma de cuidar la democracia" y defendió que la reacción de los médicos responde al desmantelamiento del equipo directivo.

"Estos colegas no se están yendo porque no quieren atender a la comunidad de San Antonio o porque no desean ejercer la medicina en la red pública. Son colegas que estaban vinculados con la gestión del establecimiento, muchos de ellos jefes de unidades que trabajaron en conjunto con el equipo directivo, y al ver que el equipo directivo es desmantelado de esta forma unilateral, ellos reaccionan de esta manera considerando que el trabajo que ellos realizan en el fondo no es validado", señaló.

En esa línea, defendió que los profesionales tienen derecho a no estar de acuerdo con cambios en la gestión y a definir su continuidad laboral en función de esas condiciones. "Eso no los haría ni de derecha ni de izquierda. Simplemente no quieren seguir trabajando en esas condiciones", sostuvo.

Uno de los puntos centrales del conflicto es el nombramiento de Jeanette Vega, marcado más por su trayectoria política que por sus competencias profesionales, lo que desvía el foco del criterio técnico.

De la Torre fue enfático en este punto: "Hasta acá yo no he escuchado a nadie decir que la doctora Vega no tiene los aspectos curriculares para ejercer el cargo, sino que escuché mucho decir que había sido un error político nombrarla".

A su juicio, este tipo de discusión representa una señal negativa para el sistema de salud, especialmente ante la escasez de perfiles con experiencia en gestión hospitalaria.

"Son muy pocas las personas en Chile con las herramientas para administrar hospitales, y menos aún las que están dispuestas a hacerlo en el sistema público y fuera de las grandes urbes", advirtió.

El dirigente gremial también alertó sobre el impacto de este conflicto en la estabilidad de los equipos médicos, en un contexto donde ya existe dificultad para reclutar especialistas en hospitales de provincia.

Según explicó, la crisis deteriora el ambiente laboral y puede influir en la permanencia de profesionales y en la capacidad de fortalecer la red asistencial. "Tener que recomponer las confianzas que se han quebrado y luego tratar de conseguir que vengan especialistas cuando estos focos nos hablan de inestabilidad laboral es complejo. ¿Qué mensaje le estamos dando a los especialistas?", cuestionó

Pese al escenario, descartó una afectación directa en la atención a pacientes, aunque reconoció que el conflicto complejiza el funcionamiento interno del hospital. "La atención sigue, la urgencia y los servicios clínicos continúan operativos, pero con dificultades que enturbian el ambiente laboral", explicó.

Finalmente, De la Torre llamó a las autoridades sanitarias a encauzar el conflicto y a entregar claridad sobre la conducción del establecimiento, junto con avanzar en recomponer las confianzas dentro del equipo de salud.