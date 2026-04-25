Cerca de 20 médicos renuncian en el Hospital de San Antonio tras salida de su directora

Cerca de veinte médicos han renunciado al Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, en la Región de Valparaíso, en medio de la controversia generada por la salida de su directora, la doctora Loreto Maturana, a quien el Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio solicitó la renuncia tras designar como subdirectora médica a la exministra de de Desarrollo Social de Boric, Jeannette Vega.

Desde el organismo se explicó que la remoción de Maturana responde a una "pérdida de confianza". En paralelo, el diputado Andrés Celis, miembro de la Comisión de Salud, afirmó que la decisión se vincula con no seguir lineamientos del Gobierno y cuestionó el nombramiento de Vega.

"Se le ha pedido la renuncia a la directora (...) tampoco ella puede tomar decisiones como fue el nombramiento como subdirectora médica de la exministra", señaló, agregando que espera que la nueva autoridad subrogante solicite la salida de la exsecretaria de Estado, además, el diputado agregó que "fue un nombramiento ideológico, político, poco transparente".

Colegio Médico de Valparaíso manifestó preocupación

Las renuncias de especialistas se produjeron en respaldo a Maturana. Ante este escenario, el Colegio Médico de Valparaíso manifestó su preocupación por la falta de respuesta oportuna del Ministerio de Salud y criticó la centralización en la toma de decisiones.

Su presidente, Ignacio de La Torre, planteó que "no tomemos decisiones por el color de las personas", y defendió que los equipos locales definan la implementación de políticas sanitarias.

"Esta situación nos demuestra una vez más que la centralización en el Ministerio de Salud de la toma de decisiones no parece ser lo más aceptado cuando lo que estamos hablando es ejecutar políticas de salud en la población. Qué mejor que los colegas y los equipos de San Antonio para definir la forma en que llevan adelante las políticas sanitarias que impulsa el Ministerio de Salud", cuestionó.

"Y si eso es así, y si es un hospital autogestionado, ¿por qué no pueden entonces seguir adelante con los procesos de transformación y mejora que han establecido? Y si aceptamos aquello, que están los conocimientos técnicos y están las herramientas para gestionar, miremos los resultados y de acuerdo a eso evaluemos; no tomemos decisiones por el color político de las personas", añadió.

Cariola acusó "decisión política de este Gobierno"

La senadora por la Región de Valparaíso, Karol Cariola (PC), aseguró que "la renuncia masiva de médicos producto de una decisión política de este Gobierno es algo que golpea fuertemente a una comunidad que ya tenía problemas, donde ya había déficit de médicos, déficit de especialistas, alto tiempo de espera".

"Esto es algo que habíamos venido denunciando y la verdad es que genera indignación que haya diputados de la Región Metropolitana, como el diputado (Agustín) Romero, que a través de sus redes sociales se burlan de la comunidad de San Antonio. Esto no se trata de militancias o ideas políticas, diputado; no se trata de si son zurdos o de derecha los médicos que ahí atendían. Se trata de salud pública", fustigó.

En tanto, el Partido por la Democracia (PPD) respaldó a Jeannette Vega mediante un comunicado, en el que acusó un "asedio" por parte de autoridades y parlamentarios del Partido Republicano, calificando la situación como una "persecución ideológica".