Colegio de Enfermeras denunció agresión en el Hospital El Pino

El Colegio de Enfermeras de Chile denunció una "grave agresión" de la que fue víctima un enfermero del Servicio de Urgencia del Hospital El Pino, quien "tras ser violentado mientras cumplía funciones asistenciales, fue detenido por Carabineros, quedando en una situación de revictimización absolutamente inaceptable".

El gremio detalló que el hecho se registró el jueves 28 de agosto, y "refleja la preocupante necesidad de mejorar los protocolos de seguridad y resguardo para las y los trabajadores de la salud, quienes a diario enfrentan condiciones de alta presión y riesgo sin contar con garantías mínimas para ejercer su labor".

"Exigimos a las autoridades sanitarias que se implementen, sin más dilación, protocolos efectivos de seguridad, acompañamiento jurídico y apoyo psicológico para las y los profesionales de enfermería y trabajadores de la salud en todo el país", añadió el colegio profesional.