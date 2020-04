Gobierno se disculpa por aglomeraciones en Hospital Félix Bulnes

Luego que la mañana de este miércoles se registraran largas filas de personas esperando retirar sus medicamentos en el hospital Félix Bulnes, en la comuna de Quinta Normal, el Gobierno pidió disculpas a los afectados.

El problema se produjo después que este martes se entregaron 180 números para que se pudiera realizar el trámite, sin embargo, la gente comenzó a llegar a partir de las 05:00 de la madrugada, por lo que se agolparon en el exterior del recinto, sin respetar la llamada "distancia social".

El superintendente de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, expresó que "he conversado con la dirección del hospital Félix Bulnes, ellos habían estimado que podría ocurrir un aumento en la cantidad de personas que se acercaran a pedir sus recetas, debido al futuro cambio y al alejamiento del establecimiento".

"Esto se sumó también a un fin de semana largo, donde no se entregan los medicamentos, y provocó una aglomeración mayor de la esperada", añadió la autoridad.

FUNCIONARIOS Y PACIENTES RECLAMAN POR FALTA DE INSUMOS



Los pacientes y funcionarios del recinto asistencial además acusan que no están todos los remedios ni insumos básicos en el hospital.

Una funcionaria de la farmacia del Félix Bulnes detalló que "se están entregando 180 números diarios, nosotros los funcionarios no estamos dando abasto, no están llegando los insumos correspondientes, porque se están entregando para tres meses, pero el hospital no los está abasteciendo".

La trabajadora del hospital remarcó que "nos estamos quedando sin agujas, sin omperazol, sin calcio, que es lo que a la mayoría de la gente la ayuda. Nos estamos quedando sin insumos, sin medicamentos para los pacientes. Los pacientes vienen a buscar su insulina y no se están llevando la aguja, porque no hay".

TRABAJADORES EN CUARENTENA PREVENTIVA VOLVERÁN A SUS LABORES

Sobre la posibilidad de entregar los medicamentos a domicilio, la dirección del recinto agregará dos vehículos a las ya dos disponibles. Además se extenderán los turnos y se incrementará la dotación de funcionarios en la farmacia con quienes estén cumpliendo cuarentena preventiva.

Francisco Miranda, director del Servicio de Salud Metropolitano Occidente, explicó que "las medidas fueron tomadas por parte de la farmacia, dar números fue un error. Se van a seguir dando números, pero limitados, y a personal que está con cuarentena preventiva se les va a hacer volver".

Frente a esta situación, personal militar acudió al recinto para ordenar a las personas y que todas tuvieran acceso a la farmacia, lo que ocurrió con el correr de la mañana.