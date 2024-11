Gremios de la salud pública protestaron para exigir inyección de recursos

El Colegio Médico (Colmed), la Confederación Democrática de Profesionales Universitarios de la Salud (Confedeprus) y distintos gremios que forman parte de la atención de salud pública se manifestaron este jueves en la Plaza de la Constitución y en el frontis del Ministerio de Hacienda, para reclamar por la falta de recursos que ha provocado la actual crisis hospitalaria.

#Manifestación #Carta junto a @cdentistaschile @colmedchile @ColMedSantiago y colegios profesionales en un punto de prensa frente a La Moneda, se hace entrega de una carta al Presidente de la República, Gabriel Boric, donde exigen más recursos para la #SaludPública #Hospitales pic.twitter.com/y9Y6AxNkJm — Colegio QF y BQ (@ColegioQFyBQ) November 7, 2024

Los dirigentes dejaron una carta dirigada al Presidente Boric y al titular de Hacienda, Mario Marcel, en la que solicitan una inyección urgente de presupuesto para resolver la crítica situación económica que vive dicho sector.

En la manifestación, incluso, portaban un ataúd, a modo de simbolismo por las consecuencias fatales que una crisis en el sistema de salud puede provocar.

La doctora Anamaría Arriagada, presidenta nacional del Colegio Médico, expuso a Cooperativa que "esta es una movilización que se está realizando en todos los regionales a lo largo de Chile, y que se suma a una manifestación comunicacional que fue llevada a cabo esta semana para evidenciar la situación presupuestaria gravísima que viven los hospitales por la falta de remesa que nos llegaba siempre en el último trimestre".

"Este año, entendemos que es por la situación financiera, se decidió recortar (el presupuesto) en salud y eso no puede pasar. Está pasando hoy y tiene que resolverse a la brevedad, trasladando a los hospitales los recursos que necesitan para funcionar", complementó.

En paralelo, enfatizó que el Colmed está "haciendo una solicitud en el congreso para que, además de cambiar estructuralmente la forma como se asigna el presupuesto, también se apruebe un protocolo que resuelve las listas de esperas, que le inyecte más recursos y, que durante los siguientes tres años, podamos hacernos cargo de los pacientes que esperan en Chile por una atención y por una cirugía".

Representantes de Capítulos Médicos de Hospitales Metropolitanos con apoyo del #COLMED junto a otros Colegios Profesionales de la salud entregan carta al Presidente @GabrielBoric y al Ministro de Hacienda, solicitando más recursos para salud.#ColmedEnAlerta pic.twitter.com/BX0OWkbpFz — Colegio Médico de Chile - Colmed Chile (@colmedchile) November 7, 2024

Los montos que le urgen a la salud pública

Consultada por el monto solicitado por los gremios movilizados, la timonel del Colmed detalló que "necesitamos alrededor de 400 mil millones más, porque ha habido remesas que bordean alrededor de 200 mil millones (autorizados el mes pasado por la Dirección de Presupuestos). Es importante saber que es Hacienda quien traslada esa remesa a los servicios de salud y los servicios lo reparten a los hospitales. Entonces, de alguna manera es difícil hacer un mapeo, pero lo que nosotros sabemos es que en una primera remesa salieron 110 y luego 90 mil millones más".

"Para tenerlo bien claro, los hospitales en todo el país necesitan 300 mil millones para cada mes. Esto para poner en marcha el presupuesto que les permite comprar todos sus servicios, desde la lavandería, las empresas de guardia, los insumos, las prótesis, y también todas las sociedades que prestan servicios a un hospital, por eso es tan crítica (la situación)", enfatizó.

Por lo anterior, la dirigenta enfatizó que "todos los hospitales de todo Chile hoy están teniendo tremendas dificultades para funcionar, y están entrando en esa toma de decisión que es muy compleja, que es: qué opero y qué no opero, qué postergo y qué no postergo".

"Entonces, ahí han hecho un esfuerzo enorme, y lo sabemos, por seguir adelante con los tratamientos oncológicos, porque no se detengan las cirugías más más importantes, pero se están abultando las listas de espera, lo que nos preocupa porque enlentece un esfuerzo que Minsal estaba liderando y los hospitales plegándose para resolver tiempos de espera produciendo más", concluyó.

Pacientes claman: "No podemos pagar la cuenta de la crisis"

En paralelo, desde la agrupación de pacientes Fundación Me Muevo claman por una solución.

"Los pacientes hoy día estamos viviendo situaciones muy complejas, ya lo hemos visto, sobre todo en la Quinta Región. No están accediendo a las cirugías, a las atenciones que se necesitan, y esto no puede ser y no puede seguir sosteniéndose en el tiempo. Los pacientes no podemos pagar la cuenta de la crisis que hoy día tiene el sistema de salud, y en eso el presupuesto que se requiere para terminar este año y para dar cuenta en los próximos años de la resolución de la lista de espera, no puede estar en juego", sostuvo la directora Cecilia Rodríguez.

La ministra de Salud, Ximena Aguilera, participó esta mañana de un congreso sobre oncología, donde evitó responder preguntas sobre la crisis.

Mientras tanto, para este viernes fueron convocados por el Colmed varios extitulares del Minsal de gobiernos anteriores.