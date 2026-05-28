Hospital FACh cierra su unidad de Maternidad ante crisis de natalidad

La División de Salud del Ejército confirmó el cierre de la Unidad de Maternidad del Hospital Clínico de la Fuerza Aérea (FACh), en medio de la crisis de natalidad que afecta al país.

Según publicó Emol, en diciembre de 2019 se cerró la Unidad de Maternidad y Neonatología del Hospital Militar, por lo que las pacientes fueron derivadas al recinto de la FACh.

Ante este nuevo cierre, las beneficiarias deberán ser atendidas por el Hospital de Carabineros.

"Con el objetivo de garantizar la continuidad y calidad de la atención de salud para las beneficiarias del Sistema de Salud del Ejército, la Jefatura de Administración de Fondos de Salud del Ejército (Jeafosale) informa que, a partir del 01 de junio de 2026, el Hospital de Carabineros (Hoscar) asumirá las prestaciones de maternidad que actualmente se realizan en el Hospital Clínico de la Fuerza Aérea debido al cierre de su servicio de Maternidad", detallaron.

Esta medida incluye "la cobertura integral de controles de embarazo, atención médica y de matrona, exámenes de laboratorio e imagenología, además del parto, la atención del recién nacido hasta los 28 días de vida y las urgencias gineco-obstétricas".

Para que estas atenciones se realicen, las pacientes del Hospital FACh "deberán solicitar personalmente una copia de su ficha clínica en ese establecimiento, conforme a lo establecido en la Ley de Derechos y Deberes del Paciente, con el propósito de presentar sus antecedentes médicos en la primera atención en el nuevo centro asistencial".