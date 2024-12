Senadores plantean debate tras sumario a hospitales que no respetaron listas de espera

Representantes de la Comisión de Salud del Senado pidieron que se lleve a la justicia a los responsables de priorizar a funcionarios y familiares en desmedro de las listas de cuatro hospitales del país.

Esta mañana se dio cuenta de una auditoría de Contraloría hacia los hospitales de Osorno (Región de Los Lagos), Angol (La Araucanía), Talca (Maule) y Ovalle (Coquimbo), por realizar cirugías a cercanos dándoles prioridad por sobre las listas de espera No GES.

La situación motivó el inicio de sumarios internos, confirmado por el subsecretario de Redes Asistenciales, Osvaldo Salgado, quien señaló que "sabemos que, como demuestran las auditorías, hay ocasiones en que estas prioridades se rompen y nos parece que eso no debería ocurrir".

"Hay auditorías ya en marcha en estos cinco hospitales que fueron mencionados, de manera que esperamos que esos sumarios nos den cuenta y sancionen, por cierto, a quienes aparezcan responsables, pero también como una señal al sistema de que no vamos a permitir que esta situación se repita como ya ha sido demostrado en esta auditoría de la Contraloría", afirmó.

La ministra de Salud, Ximena Aguilera, dijo que "eso lo encuentro indignante, es algo que efectivamente nos molesta, ustedes saben que han habido sanciones en el pasado por problemas con las listas de espera y por supuesto que nosotros tenemos que dar fe de que se apliquen los procedimientos que corresponden y además estar encima de que se establezcan las sanciones, de manera de que esto no se reproduzca".

A pesar de sus explicaciones, la bancada de diputados de la UDI "ha tomado la decisión de interpelar a la ministra de Salud, ante las escandalosas listas de espera que tenemos en Chile", anunció Henry Leal, moción que esperan presentar en los próximos días, una vez que recolecten las firmas.

"Están muriendo al día más de 100 personas en listas de espera, y si eso no es un escándalo en Chile, nos parece insólito", reafirmó el gremialista.

"No podemos tapizarnos de informes que dicen lo mismo"

En tanto, desde la Comisión de Salud de la Cámara Alta fueron más críticos y apuntaron que muchas veces esos sumarios resultan sin sanciones.

"Esto ya es un tema de falta de ética, de abuso, esto es algo que no se puede regular por ley, o sea, en el fondo aquí las situaciones administrativas son bien claras, la lista de espera establece órdenes de prioridad. Por tanto, no se pueden saltar estas listas de espera", dijo el presidente de la comisión, el senador Sergio Gahona (UDI).

Por ello, afirmó que "lo que corresponde aquí es que haya sanciones de carácter administrativo y que los responsables de esta situación asuman las consecuencias de hacer esta irregularidad".

En la misma línea, su compañero en la instancia, Juan Luis Castro (PS) reflexionó en que "cuando pasa esto y la Contraloría lo coloca, bueno, yo digo, ¿hay que llegar a la justicia?".

"A lo mejor hay que llegar a la justicia. Yo me pregunto eso, no tengo una convicción final, pero es una situación tan dramática que aquí no podemos tapizarnos de informes que dicen lo mismo y la autoridad no interviene para controlar lo que pasa dentro de los hospitales", declaró.

De todas formas, además de pedir los procedimientos disciplinarios, los antecedentes que puedan tomar carácter de delito fueron derivados a las respectivas Fiscalías regionales y al Consejo de Defensa del Estado (CDE).