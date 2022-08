Gobierno y las isapres tuvieron su primera reunión desde el "supremazo"

La ministra de Salud, María Begoña Yarza, presidió este miércoles la segunda mesa de trabajo con la Asociación de Isapres de Chile, en medio las conversaciones para implementar el sistema de salud universal que impulsa el Gobierno, una de sus principales promesas de campaña.

Se trata de la primera cita después del fallo de la Corte Suprema que dejó sin efecto la alza de planes, tras lo cual la Asociación de Isapres afirmó ayer que "el futuro inmediato" de las compañías y las "coberturas de sus beneficiarios están en manos del Gobierno", y que "está a la espera de que la Superintendencia de Salud, en los próximos días, dicte una normativa para retomar el proceso de adecuación, siguiendo las directrices que ordenó" el máximo tribunal.

En la mesa de trabajo participó el presidente de las isapres, Gonzalo Simón, además del director de Fonasa, Camilo Cid; el superintendente de Salud, Víctor Torres, más los representantes de las aseguradoras que componen el gremio de las aseguradoras privadas: Aldo Gaggero, de Banmédica; Jesús Gómez, de Cruz Blanca; Carolina Schwencke, de Colmena; Rodrigo Medel, de Consalud; y Gonzalo Arriagada, de Nueva Masvida.

COLEGIO MÉDICO: DEBEMOS TOMAR TODAS LAS MEDIDAS PARA PROTEGER A PACIENTES, INSTITUCIONES Y MÉDICOS

El presidente del Colegio Médico, el doctor Patricio Meza, dijo que "debemos tomar todas las medidas necesarias para que no se vean afectados los pacientes que hoy dependen de las aseguradoras privadas, que son las isapres, así como también de las instituciones privadas e instituciones que trabajan con las isapres, así como también los médicos y médicas que tienen convenios con ellas".

"Seguiremos muy ocupados de este tema y velaremos para que de aquí en adelante el sistema pueda seguir funcionando de la mejor forma, porque creemos que para resolver los problemas de la salud de nuestro país requerimos la presencia de todos los actores que hoy participan justamente en la solución de estos", señaló el líder gremial.

PRESIDENTE DE COMISIÓN DE SALUD APUESTA POR LA LEY DE INSOLVENCIA

Desde el Congreso, en tanto, el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara Baja, el diputado radical Tomás Lagomarsino, le puso paños fríos al temor a un quiebre total del sistema de seguros privados.

"Son una o dos isapres las que el día de hoy están con una situación financiera más crítica. Además, nuestra institucionalidad el año 2003 creó la Ley de Insolvencia de las Isapres, justamente después de la experiencia de una isapre que quebró en aquel entonces: Vida Plena. En ese sentido, nuestra legislación cuenta con mecanismos para tratar la eventualidad de quiebra o insolvencia de una de esas entidades", aseguró el parlamentario.

LA CRISIS GOLPEA A PACIENTES

En medio de esta coyuntura, algunas clínicas están solicitando a los pacientes de isapres que paguen la totalidad de la prestación y están dejando en sus manos la gestión del reembolso.

Así le ocurrió a una joven el fin de semana pasado, como contó ella misma a Cooperativa: "El día domingo tuve un pequeño accidente doméstico por lo que me dirigí a la Clínica Indisa para recibir tratamiento médico. Hice el ingreso, informé que mi isapre era Banmédica y no hubo problema. Me atendió un doctor, me hicieron una radiografía y al salir me informan que la clínica tenía un problema con el sistema de vinculación con la isapre y que lo que me ofrecían era firmar un pagaré o pagar directamente y después hacer el reembolso directo en la isapre".

"El costo de la atención recibida fue alto, fue alrededor de 104.000 pesos, que yo no esperaba llegar y pagar en ese momento, porque tampoco cuando yo hice el ingreso se me informó con anterioridad que estaban teniendo este problema", relató la mujer.