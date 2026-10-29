ISP ordena retirar lote de medicamento inyectable tras detectar fragmento de vidrio

El Instituto de Salud Pública (ISP) ordenó retirar del mercado un lote de Ondansetrón en solución inyectable, fabricado por Indus Pharma, tras detectar una partícula extraña en su interior que correspondería a un fragmento de vidrio.

La presencia de este material representa un riesgo para la salud de los pacientes, por lo que el organismo emitió una alerta farmacéutica e instruyó el retiro del producto afectado.

El medicamento se utiliza para prevenir o aliviar las náuseas y los vómitos, ya que actúa bloqueando la serotonina, una sustancia que participa en la aparición de estos síntomas.

El lote involucrado corresponde al número KA25066, que se comercializa en cajas de 100 ampollas de Ondansetrón solución inyectable de 8 mg/4 mL y cuya fecha de vencimiento es abril de 2027.

Ante esta situación, el ISP llamó a los pacientes y cuidadores a no utilizar el medicamento si pertenece al lote señalado y a consultar con su médico tratante o con el químico farmacéutico de la farmacia donde fue entregado para recibir instrucciones sobre cómo proceder.

En tanto, los profesionales de la salud y los establecimientos deben abstenerse de utilizar o distribuir las unidades afectadas.