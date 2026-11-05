Ley Ricarte Soto: Chomali criticó a parlamentarios por generar "daño emocional" a pacientes

La ministra de Salud, May Chomali, cuestionó las declaraciones de parlamentarios sobre la continuidad de los tratamientos cubiertos por la Ley Ricarte Soto y sostuvo que generaron temor entre los pacientes, durante su intervención en la Comisión Mixta de Presupuestos.

En el marco de la discusión del Presupuesto 2027, la secretaria de Estado defendió las medidas de financiamiento propuestas por el Ejecutivo y llamó a diputados y senadores a hacerse responsables de sus afirmaciones.

"El pánico que se generó por declaraciones que hicieron algunos diputados y senadores a propósito de que los pacientes iban a quedar sin cobertura, ustedes no se pueden imaginar el daño emocional que eso ha creado", afirmó.

"Creo que tenemos que hacernos responsables de las cosas que dijimos", agregó.

La controversia se produce después de que parlamentarios cuestionaran la reducción de recursos para la Ley Ricarte Soto y advirtieran sobre posibles efectos en la continuidad de los tratamientos y el ingreso de nuevos beneficiarios.

Financiamiento para la Ley Ricarte Soto

Chomali señaló que el Gobierno presentó una indicación para disponer las suplementaciones presupuestarias necesarias durante 2027, mientras avanza una reforma legal que busca fortalecer el financiamiento del fondo de la Ley Ricarte Soto.

Según explicó, el aumento progresivo de beneficiarios ha generado una presión creciente sobre los recursos, por lo que se requieren medidas que aseguren la sostenibilidad del sistema.

"Lo importante es que los pacientes tienen que estar tranquilos", enfatizó la ministra al abordar la continuidad de los tratamientos de alto costo contemplados en la ley.

La titular de Salud ya había defendido la continuidad del financiamiento de los medicamentos durante el debate presupuestario de octubre, instancia en la que la senadora Karol Cariola (PC) cuestionó las cifras presentadas por el Ejecutivo y acusó un congelamiento del gasto.

Salud atribuye menor presupuesto para vacunas a mejores precios

La titular de Salud también respondió a los cuestionamientos por la disminución de los recursos presupuestados para el Programa Nacional de Inmunizaciones, que atribuyó a mejores condiciones de compra.

Según detalló, el ministerio negoció precios más bajos mediante el Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), incluida una adquisición con un descuento de 30% para una misma vacuna.

"Me llama mucho la atención, y se los digo con todo respeto, que aquí se piense que nosotros vamos a reducir el programa nacional de inmunización", expresó.

La autoridad aseguró que se mantienen los objetivos sanitarios y las metas de cobertura, y que incluso se evalúa incorporar nuevas vacunas.

"Pero reducir el presupuesto en vacunas no es reducir la cantidad de vacunas que vamos a poner", sostuvo.

Cambios en el financiamiento de la atención primaria

Respecto de la atención primaria, Chomali defendió la incorporación de cuatro programas de reforzamiento al financiamiento per cápita, es decir, los recursos que se asignan por persona inscrita.

De acuerdo con la ministra, la modificación busca reconocer estas prestaciones como actividades habituales del sistema y darles financiamiento permanente, sin que los municipios deban renovar convenios cada año.

También afirmó que la medida permitirá ampliar el acceso en comunas que antes no recibían recursos de estos programas, especialmente en sectores rurales.

"Esto es, además, como señal, reconocer que esta es una actividad propia de la atención primaria y que estamos reforzando la atención primaria", indicó.